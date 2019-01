Sur Netflix, la série Sex Education aura-t-elle droit à une saison 2 ?

Si Sex Education est disponible sur Netflix depuis le 11 janvier seulement, nul doute que certains utilisateurs du service s’attendent déjà à une potentielle saison 2. Pour l’instant, la plateforme de streaming n’a rien confirmé, mais la réalisatrice de la série britannique a déjà évoqué la question lors d’une interview accordée au site web Thrillist.

Netflix devrait évoquer une saison 2 de Sex Education dans moins de deux mois

Interrogée sur l’éventualité d’une saison 2 sur Netflix, la réalisatrice de Sex Education, Laurie Nunn, confie : « J’ai commencé à travailler sur la suite, même si nous ne saurons pas s’il y aura une autre saison avant deux mois. Mais nous avons déjà commencé à y penser. Et nous avons quelques idées, ce qui est excitant ».

Elle a également indiqué à ce sujet : « J’adore les personnages de la série et j’aimerais passer plus de temps avec eux. La saison 1 se concentre sur le parcours d’Otis et, si nous avons la chance d’avoir une saison 2, je pense qu’il en sera de même pour la suite. C’est un personnage principal fantastique, mais nous avons aussi un ensemble d’autres superbes personnages, avec d’incroyables jeunes acteurs. J’ai l’impression que nous pourrions les amener n’importe où. J’aime l’idée de mettre des personnages différents ensemble, même si ce n’est pas forcément dans une relation de couple établi ».

Si Laurie Nunn confirme qu’elle pense déjà à une saison 2, il faudra attendre que Netflix officialise l’information, ce qui devrait donc être fait dans deux mois. De plus, la fin de la saison 1 et les relations entre chaque personnage laissent à penser que la plateforme de streaming s’attend à une suite.

Une saison 2 sur Netflix pourrait être l’occasion de retrouver Otis (Asa Butterfield) et Maeve (Emma Mackey), deux lycéens qui ont décidé de lancer un cabinet de thérapie dédié aux questions du couple, des relations et de la sexualité. L’on pourrait également apercevoir Jean Milburn, la mère -et sexologue- d’Otis jouée par Gillian Anderson, déjà connue pour ses rôles dans X-Files ou The Fall.

Actuellement, huit épisodes de 50 minutes composent la saison 1 de Sex Education sur Netflix.

