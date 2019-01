Netflix possède une méthode très surprenante pour compter les visionnages

La règle des 70% pour Netflix

Netflix a publié ses résultats du 4e trimestre 2018 comme on vous en a déjà parlé. Première information ? Netflix considère en effet que son principal concurrent est Fortnite, pas Disney ou HBO qui préparent pourtant eux aussi des plateformes de VOD.

Mais ce n’est pas la seule information qui se trouvait accolée à ce document. L’entreprise a en effet dévoilé son mode de comptage des visionnages. Jusque-là, on s’interrogeait sur sa méthode. La plateforme qui fonctionne par abonnement met en ligne les séries complètes à chaque fois. Impossible donc d’appliquer la même méthode que les chaînes de télévision qui donnent leur chiffre par épisode. Encore moins quand on sait que celles-ci ajoutent parfois les visionnages en replay. On est là sur une équation complètement différente.

Comment Netflix mesure les spectateurs ? « Pour une série, à cause de leur durée hautement variable, nous comptabilisons un spectateur s’il ou elle a regardé 70 % d’au moins un épisode. » En clair, sur une série qui peut compter 10 épisodes d’une heure, il suffira de regarder 42 minutes pour être considéré comme ayant vu toute la série.

Un choix glorifiant pour les séries

Quand on sait que la même logique s’applique aux films, on peut trouver la méthode de comptage de Netflix pour ses séries plutôt généreuse. Surtout, quand on sait que beaucoup de spectateurs de séries se basent encore sur la méthode du pilote. On regarde le premier épisode et on lâche l’affaire si on n’est pas convaincus.

Si l’entreprise joue les gros bras avec ses chiffres, certains vont devoir être pris avec de sérieuses pincettes. Par exemple, les 20 millions de visionnages annoncés pour la série espagnole Elite, incitent au doute. Les chiffres rendent aussi toute comparaison avec la concurrence impossible ou presque. Mais tant que les actionnaires ou les spectateurs ne se plaignent pas…