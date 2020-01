Netflix pourrait réduire ses effectifs dans les prochains jours

Est-ce un début de crise chez Netflix ou simplement une réorientation stratégique ? D’un point de vue de la communication de l’entreprise, c’est sans aucun doute la seconde version qui sera retenue. Mais, alors que Netflix s’apprêterait à licencier 15 personnes de son service marketing, on est tout de même en droit de se poser la question.

Netflix face à la concurrence

Que se passe-t-il donc chez le géant du streaming ? L’objectif est donc de repenser la stratégie marketing de l’entreprise. Là où des efforts importants étaient déployés de façon individuelle sur certains programmes originaux, Netflix veut désormais vendre son service comme un « package intégral ». En clair, on ralentit la communication très importante sur des séries comme Stranger Things et des films comme The Irishman, pour offrir à la place une vision d’ensemble.

Cela ne veut pas dire que Netflix va ralentir sa production de contenus originaux, l’entreprise pourrait en effet investir jusqu’à 17 milliards de dollars dans ce domaine en 2020. Le chiffre de 15 employés (au moins pour l’instant) est aussi à relativiser puisque Netflix compte à l’heure actuelle 6900 personnes.

Mais c’est aussi le symptôme d’une évolution nécessaire face à une concurrence accrue. Hulu, Amazon Prime, Disney+ et Apple TV+ sont rapidement devenus de vrais acteurs du marché du streaming et d’autres vont venir, notamment Peacock et HBO Max. Autant de plateformes qui ont aussi des contenus originaux et qui siphonnent les autres contenus sur lesquels Netflix avait acquis des droits jusque-là. A défaut de crise, le géant du streaming est à minima conscient qu’il lui faut évoluer, se transformer afin de garder l’avantage actuel sur la concurrence.

Dans tous les cas, cette affaire pourrait mettre un petit coût de canif dans la réputation de Netflix. Parce que après tout, à quoi bon être heureux au travail, si c’est pour se faire virer…