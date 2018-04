Netflix pourrait reprendre le studio de Luc Besson

Netflix s’intéresserait à EuropaCorp et les discussions seraient déjà à un stade avancé. Le studio, quant à lui, affirme qu’il ne s’agit encore que de spéculations.

EuropaCorp, le studio fondé en 1999 par Luc Besson, pourrait être repris par Netflix, selon les informations relayées par Les Echos. Actuellement, les deux parties envisageraient même de conclure un deal avant cet été. Et une annonce lors du festival de Cannes serait même possible.

De son côté, EuropaCorp confirme qu’il « discute en effet avec plusieurs partenaires potentiels financiers et/ou industriels ». Cependant, le studio français n’a pour le moment rien d’autre à annoncer et assure qu’à ce jour, il n’est « entré en exclusivité avec aucun des partenaires potentiels en question ».

En tout cas, une reprise d’EuropaCorp par Netflix serait tout à fait logique

De son côté, le studio serait intéressé par cette reprise après le flop de « Valerian » tandis que Netflix, en prenant les rênes d’EuropaCorp, poursuivrait sa stratégie d’acquisition de contenus pour sa plateforme.

Cette année, l’objectif du géant de la VOD est de proposer 700 films, séries, et autres contenus originaux à ses abonnés.

A titre de rappel, EuropaCorp « a produit ou coproduit plus de 110 films, distribué près de 160 films dans les salles françaises et possède un catalogue de plus de 500 titres en français et en anglais. La société est fière d’avoir produit 8 des 20 films les plus rentables de France basés sur le box-office mondial depuis 2000 ».

Selon Les Echos, Netflix prendrait la gestion opérationnelle du studio mais Luc Besson aurait tout de même une certaine liberté artistique. Et si le média évoque une « dernière ligne droite », certains détails seraient encore à négocier.

D’ailleurs, il y a un mois, Netflix et EuropaCorp auraient déjà été à deux doigts de conclure.