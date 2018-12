Netflix poursuivi pour diffamation par un détective retraité

Netflix dans une nouvelle tourmente judiciaire

Les ennuis s’accumulent pour Netflix. Alors que la plateforme de streaming vidéo vient de régler le différent judiciaire qui l’opposait à une organisations sataniste pour sa série Sabrina, l’entreprise va désormais se retrouver devant les tribunaux pour un autre programme : Making a Murderer.

Le programme réalisé par Laura Ricciardi et Moira Demos raconte l’histoire de Steven Avery et de Brendan Dassey, condamnés en 2005 pour le meurtre de Teresa Halbach. Une affaire qui illustre surtout les failles de la justice américaine, tant les doutes et les incohérences sont encore nombreux à flotter sur ce dossier. C’est sur cet aspect que se concentre la série avec des policiers et juges qui sont soupçonnés d’avoir falsifié des preuves. Mais, l’un d’entre eux, Andrew Colborn n’a pas du tout apprécié cette publicité indésirable.

Il a expliqué dans une interview au magazine Vulture avoir entamé des poursuites judiciaires pour diffamation contre la plateforme de streaming.

Une série admirée par la critique et le public

Dans son témoignage, il prétend ainsi avoir été « ridiculisé dans le monde entier, méprisé et dédaigné« . Selon lui, la série fait croire qu’il aurait manipulé les faits et modifié des preuves afin de valider l’accusation de culpabilité. Il est important de préciser que ce n’est pas le premier à se plaindre de la série, mais il demande une clarification de la plateforme afin de rétablir son honneur.

Making a Murderer est une série qui rallie pourtant les suffrages assez massivement pour son approche particulièrement innovante du sujet et de la question judiciaire à la télévision. Surtout, Netflix a dévoilé il y a quelques jours que la saison 2 faisait partie des programmes les plus regardés en 2018. Côté séries, on trouve seulement « On My Block » pour faire mieux.

