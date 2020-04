Netflix présente une nouvelle fonction bien utile sur smartphone

Aujourd’hui la moitié de la population terrestre est confinée. Logiquement, les services liés au divertissement sont devenus encore plus populaires qu’habituellement. Que ce soit YouTube, Twitch, mais encore Netflix et plus récemment Disney+.

Lorsque vous êtes blotti dans votre canapé ou dans votre lit et que vous décidez de regarder un épisode de votre série Netflix préférée du moment, il n’y a rien de plus frustrant que de faire une fausse manip et appuyer malencontreusement sur un bouton de l’écran. Pour remédier à ce désagrément qui à long terme peut gâcher l’expérience utilisateur sur Netflix, la plateforme de streaming présente une nouvelle fonctionnalité.

« Screen lock », en français « verrouillage de l’écran », permet lorsque vous commencez la lecture de l’épisode ou du film de verrouiller entièrement l’interface Netflix. Plus aucun bouton n’est cliquable ce qui permet notamment d’éviter de changer par erreur d’épisodes, ou encore d’avance de 10 secondes, d’activer les sous-titres, bien d’autres petites erreurs désagréables.

Comment déverrouiller son écran alors qu’aucune touche n’est cliquable ? C’est tout simple, vous devez toucher votre écran et à ce moment un cadenas apparaîtra en vous demandant si vous souhaitez ou non déverrouiller l’interface.

Pour le moment, cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs Android, il faudra encore attendre quelques semaines pour quelle débarque sous iOS. Ce n’est pas la mise à jour du siècle, mais elle reste tout de même appréciable et évite de s’énerver seul devant son smartphone pendant un moment de détente.

Grâce à cette nouvelle option, vous allez pouvoir optimiser votre binge-watching en plus d’utiliser le calculateur d’épisode Quarantine Binge Watching Calculator. Cependant, il est important de préciser que depuis quelques mois Netflix essaye de changer ce phénomène de binge-watching en présentant des épisodes au compte-gouttes, chaque semaine par exemple. Par ailleurs, Disney+ a également choisi de s’appuyer sur ce système afin de créer une sorte de rendez-vous avec ses utilisateurs.