Oracle, un nouveau concurrent de Microsoft pour le rachat de TikTok ?

Après avoir sanctionné Huawei, Washington menace maintenant de bannir les applications chinoises WeChat et TikTok. Ce dernier est proposé par l’entreprise ByteDance, dont le QG se trouve à Pékin, mais est très populaire aux USA. Et cela préoccupe le gouvernement américain.

Ce mois d’aout, l’administration Trump a annoncé son intention de bannir TikTok aux États-Unis. Cependant, ce bannissement pourrait être évité si le réseau social est racheté par une entreprise américaine. Et actuellement, Microsoft est le candidat le plus sérieux. La firme de Redmond a déjà annoncé qu’il est en négociation avec ByteDance. Mais elle a aussi précisé que pour le moment, rien ne garantit que ces négociations aboutissent à un rachat de TikTok par celle-ci.

« Les deux sociétés ont notifié leur intention d’explorer une proposition préliminaire qui impliquerait un achat du service TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande et conduirait Microsoft à posséder et à exploiter TikTok sur ces marchés. Microsoft peut inviter d’autres investisseurs américains à participer en minorité à cet achat », peut-on lire dans un billet publié par Microsoft début aout. Et entretemps, d’autres candidats pour le rachat de ce réseau social sont évoqués par les médias.

Twitter et Oracle seraient aussi dans la course pour acquérir TikTok

Dans un précédent article, nous avons relayé une rumeur selon laquelle Twitter serait aussi intéressé par une acquisition de TikTok. Cependant, les chances pour que la plateforme de microblogging parvient à contrer une offre de Microsoft seraient faibles, en raison des moyens financiers assez limités à sa disposition.

Et cette semaine, nous apprenons qu’une autre entreprise serait aussi intéressée par un rachat de TikTok : Oracle. L’information provient d’un article du Financial Times qui est relayé par nos confrères de 9to5Mac. D’après cet article, Oracle aurait déjà eu des discussions préliminaires avec ByteDance en vue d’une acquisition des activités de TikTok aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Le FT évoque même les avantages qu’Oracle pourrait avoir dans cette course. D’après celui-ci, Oracle a déjà travaillé avec un groupe d’investisseurs qui détiennent une participation dans ByteDance, le propriétaire de TikTok. Mais le média évoque également de bonnes relations entre Donald Trump et Larry Elison, le fondateur d’Oracle.

Bien entendu, pour le moment, il ne s’agit que de rumeurs. Cependant, étant donné la popularité de TikTok, en particulier chez les jeunes, il est logique que ce réseau social intéresse un bon nombre d’entreprises. Bien que TikTok soit une plateforme récente, celle-ci est déjà dans le Top 10 des applications les plus téléchargées sur mobile durant ces 10 dernières années. Et pendant que Microsoft négocie une acquisition de TikTok, Facebook aurait tenté de racheter Dubsmash, une app qui peut être considérée comme un concurrent de TikTok.