Sur Netflix, la série The Punisher aura-t-elle droit à une saison 3 ?

Si la saison 2 est disponible depuis le 18 janvier sur Netflix, The Punisher fait partie des rares séries de Marvel n’ayant pas été annulé par la plateforme de streaming. Alors que cette dernière maintenait de bonnes relations avec Disney, propriétaire des films Marvel, l’entreprise a annoncé qu’elle souhaitait également s’atteler à un service de streaming.

Netflix et Disney devront décider du sort de The Punisher

En souhaitant devenir un concurrent direct de Netflix, Disney a pris la décision de récupérer les contenus Marvel pour les mettre en ligne sur sa future plateforme. Par conséquent, les séries Daredevil, Luke Cage, The Defenders et d’autres n’auront pas de suite sur le service.

Aux vues de ces informations, l’on peut donc se demander si une saison 3 de The Punisher fera son arrivée sur Netflix ou non, sachant que Disney prévoit de lancer son service de streaming dès cette année —à un tarif plus accessible que celui de son concurrent.

Officiellement, The Punisher n’a pas été annulée sur Netflix. Néanmoins, une saison 3 sur la plateforme de streaming semble compliquer, et il est encore difficile de déterminer si Disney choisira de la faire continuer à vivre sur son propre service.

Pour le patron de Marvel, Jeph Loeb, ce n’est pas lui qui prendra la décision finale. Il explique à Syfy Wire à ce sujet : « Ce n’est pas notre décision. Ce sera la décision de Netflix, comme c’est le cas pour chaque série. Nous sommes entre les mains de la plateforme et c’est elle qui décide ce que nous ferons ou non ». Force est de constater que Loeb n’évoque pas directement Disney, qui devrait pourtant être celui qui prend la décision finale, aux vues de ses relations actuelles avec son futur concurrent.

Pour sa part, le producteur exécutif de The Punisher, Steve Lightfoot, semble déjà s’imaginer une troisième saison pour la série : « Et j’ai justement une très bonne idée de ce qui se pourrait se passer ensuite [après la saison 2, NDLR]. J’ai déjà une idée précise de la saison 3, qui me passionne beaucoup, que Marvel connaît et qui les passionne également. Nous espérons évidemment avoir la chance de la concrétiser ».

Reste à savoir quelles décision prendront Netflix et Disney pour sceller le destin de la série The Punisher.

Source