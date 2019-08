Netflix : une nouvelle fonction pour ne rien louper des nouvelle séries

Netflix veut vous aider à ne plus rien manquer

En attendant l’arrivée dès le mois prochain d’une toute nouvelle série qui plongera le spectateur dans le cerveau de Bill Gates, Netflix met à jour sa plateforme, en ajoutant une nouvelle fonction à sa section « Nouveautés« . Cette dernière permet désormais d’afficher plus clairement les nouveaux contenus fraîchement proposés par la plateforme, mais aussi ceux à venir.

Cette nouvelle fonction est déployée sur les Smart TV, les boitiers multimédias mais aussi les consoles de jeu, et recense donc les contenus récents et à venir, susceptibles d’intéresser l’abonné. Outre la possibilité de visionner une bande-annonce pour avoir un rapide aperçu du contenu en question, cette nouvelle fonction permet aussi (et surtout !) d’activer un rappel pour les contenus à venir. De cette manière, l’abonné recevra une notification dès son contenu disponible, et pourra le visionner au plus tôt.

Netflix précise que cette nouvelle fonction est mise à jour de manière quotidienne, et devrait permettre aux abonnés de découvrir de nouveaux contenus, parfois difficiles à repérer au sein de l’interface proposée jusqu’alors par le géant américain. A noter toutefois, qu’à l’heure actuelle, cette section n’est pas disponible sur la version web de Netflix.

Une concurrence féroce en approche

« Les gens adorent ce genre d’expérience » déclare fièrement Cameron Johnson, directeur de l’innovation. Ce dernier se réfère notamment à ce qui est proposé au cinéma, avec les bandes-annonces diffusées en amont du film. Bien sûr, les contenus présents dans cette nouvelle section sont personnalisés en fonction des goûts et habitudes de l’utilisateur.

Pour Netflix, il s’agit encore et toujours de convaincre ses abonnés de la qualité du service, à quelques mois maintenant de l’arrivée d’une concurrence très féroce, à commencer par la plateforme Disney+ qui sera lancée en novembre. A cela s’ajoutera évidemment celle lancée par un certain Apple…