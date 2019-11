Netflix va avoir sa propre salle de cinéma, à New York

L’ironie du sort. Alors que les cinémas à salle unique se trouvent dans une situation de crise suite à l’émergence de plateforme de streaming, l’un d’eux, le Paris Theatre, pourrait être sauvé… par Netflix. Le célèbre cinéma de la West 58th Street de Manhattan avait mis la clé sous la porte il y a plusieurs mois, et Netflix a annoncé avoir pris sa possession, sous la forme d’une location, suite à un contrat d’une durée estimée à 10 ans.

Auparavant, ce genre de salles continuait à attirer du monde face aux complexes de taille plus importante, en proposant des contenus plus originaux, tels que des films plus artisanaux, dans leur langue locale. Mais depuis l’arrivée de plateformes de streaming – légales ou non – les choses ont changé.

Le contrat de location, que Netflix a officialisé dans un tweet publié ce 25 novembre, est une occasion parfaite pour la plateforme de streaming. Plutôt que de louer une salle dans un complexe tenu par une franchise, cette unique salle au style de théâtre à la française lui permettra de rassembler ses abonnés dans un lieu symbolique et à la hauteur de son utilisation. Le but ne sera pas de diffuser l’ensemble des contenus originaux de la société, mais plutôt d’organiser des événements, tels que pour la diffusion d’une avant-première.

After closing earlier this year, The Paris — New York’s last single-screen theater — reopened for a limited run of MARRIAGE STORY. Now, the iconic theater will be kept open and become a home for special Netflix events, screenings, and theatrical releases. pic.twitter.com/fr82Oq2j8I

