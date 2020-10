Netflix va devoir investir 20 à 25 % de son chiffre d’affaires français dans les productions françaises

L’actuelle ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, vient d’annoncer une nouvelle mesure concernant les plateformes de streaming en France. Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV+, et une longue liste d’autres services similaires vont devoir investir entre 20 et 25 % de leur chiffre d’affaires réalisé sur le territoire français dans les productions françaises, ou européennes. Rassurez-vous, ces plateformes ne sont pas totalement perdantes dans cette histoire.

En effet, si elles vont devoir investir de grosses sommes d’argent dans le cinéma français et européen, elles reçoivent en échange la possibilité de diffuser plus rapidement une oeuvre après sa sortie en salle. Il est important de préciser qu’avant cette mesure, une plateforme de streaming devait attendre 3 ans avant de pouvoir négocier les droits d’un film ou d’une série. Pour le moment, aucun détail supplémentaire n’a été dévoilé sur l’allégement de cette durée.

Du changement prévu d’ici l’été 2021.

Évidemment, un tel avantage va faire des jaloux, c’est pourquoi Mme Bachelot a également annoncé des mesures similaires pour les chaînes de télévision. La ministre de la Culture veut ouvrir les discussions entre les chaînes de télévision et le monde du cinéma pour essayer de trouver une solution qui conviendrait à tous. Si aucun accord n’est trouvé aux termes de ces discussions, Roselyne Bachelot déclare : « L’État prendra ses responsabilités. Nous sommes soucieux d’un traitement équitable entre plateformes et chaînes de télévision traditionnelles ». Mme Bachelot se donne jusqu’à l’été 2021, en cette date elle affirme : « nous aurons modernisé le cadre général de contribution au financement de la création de tous les acteurs ».

Une bonne nouvelle pour les producteurs français, mais moins bonne pour les salles de cinéma qui sont touchées de plein fouet par la crise sanitaire actuelle. Il y a quelques jours, The Walt Disney Company annonçait son nouveau plan pour résister à la pandémie. Dans ce plan, le groupe privilégie davantage sa plateforme de streaming Disney+ et compte sortir de plus en plus de contenus originaux sans passer par le cinéma. C’est déjà le cas pour le dernier Mulan, ou encore le dernier Pixar qui sortira pour les fêtes de fin d’année.