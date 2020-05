Netflix va supprimer les comptes inactifs depuis trop longtemps

Les comptes dormants dans le viseur de Netflix

Le mois dernier, Netflix annonçait un total de 182,9 millions d’abonnés payants, avec évidemment une progression fulgurante en ce début d’année 2020, l’activité ayant été dopée par les mesures de confinement adoptées par de nombreux pays dans le monde. Un score colossal pour le groupe américain, qui souhaite toutefois s’occupe des centaines de milliers d’abonnés qui n’ont pas utilisé leur compte récemment.

Via un post de blog officiel, Netflix explique en effet vouloir désabonner automatiquement tous ceux qui n’ont pas regardé un contenu sur la plateforme depuis plus d’un an. « Vous connaissez ce sentiment de naufrage quand vous réalisez que vous avez signé pour quelque chose mais que vous ne l’avez pas utilisé depuis des lustres ? Chez Netflix, la dernière chose que nous voulons, c’est que les gens paient pour quelque chose qu’ils n’utilisent pas » explique le groupe.

Ainsi, tous les abonnés Netflix qui n’ont pas regardé le moindre contenu sur les douze derniers mois, vont recevoir un mail, qui leur demander s’ils souhaitent continuer à payer leur abonnement. Si ces derniers n’apportent aucune réponse, Netflix considérera automatiquement cela comme un « non », et annulera l’abonnement en question.

Ces comptes inactifs représentent moins de 0,5% de la base globale de membres, soit quelques centaines de milliers seulement. Evidemment, si un utilisateur souhaite se réabonner au service, il reste libre de le faire à tout moment.

A ce sujet, rappelons que toute personne qui annule son compte et le réintègre dans les 10 mois suivants conserve ses favoris, son profil, ses préférences d’affichage et les détails de son compte, tels qu’elle les a laissés. « En attendant, nous espérons que cette nouvelle approche permettra aux gens d’économiser de l’argent durement gagné » explique Netflix.