Netflix veut s’assurer que vous ne ratiez rien

Chez Presse-Citron, on en a fait une habitude. Tous les mois, on vous fait le point sur les films et les séries qui vont arriver sur la plateforme dans les semaines suivantes. L’occasion d’avoir un panorama plutôt extensif et de ne rien rater. Mais Netflix pourrait bien avoir envie de se substituer à cette approche adoptée par de multiples médias un peu partout dans le monde.

Netflix met en valeur des contenus adaptés à vos envies

Le mois dernier, la plateforme de streaming avait déjà été « grillée » en train de tester une nouvelle section sur son application TV baptisée « Latest » qui permet de proposer aux utilisateurs une liste personnalisée, conçue grâce à l’algorithme de Netflix, des contenus amenés à arriver dans la semaine en cours et la suivante. Mais on en savait pas vraiment plus à ce moment-là.

Netflix vient d’annoncer que cette fonctionnalité allait être déployée avec la possibilité de vous rappeler les films et séries que vous avez envie de voir. Cette fonctionnalité sera donc disponible sur la plupart des applications pour les télévisions (Fire TV, Apple TV…) et les différentes consoles. Mais ce n’est pas tout, cela concerne aussi Android. Un test du côté d’iOS serait aussi en cours, même si rien n’est encore sûr.

On y trouvera un mix du contenu des différentes catégories que propose Netflix, en trois catégories différentes :

Nouveau cette semaine

A venir cette semaine

A venir la semaine prochaine

A chaque fois, vous aurez l’option de recevoir un rappel pour penser à regarder le contenu quand il sera disponible. Cet aspect devrait être central pour Netflix qui fait face à une concurrence croissante et surtout à eu des mauvais chiffres sur le dernier trimestre aux Etats-Unis. La plateforme espère réussir à favoriser l’engagement. L’option sera déployée dans les prochaines semaines un peu partout.