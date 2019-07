Sur Netflix, 5 séries françaises à (re)voir en juillet 2019

Voilà quelques années que Netflix produit régulièrement des séries françaises, dont la première a été Marseille en 2016. Depuis cette dernière, la plateforme de streaming dévoile donc régulièrement des contenus made in France. Le plus récent est Family Business, dont la sortie a eu lieu il y a une quinzaine de jours.

Pour rappel, Netflix se penche actuellement sur d’autres contenus français qui devraient voir le jour au cours des mois et des années prochaines. Au programme, une série sur Arsène Lupin avec Omar Sy dans le rôle du célèbre voleur, une série sur le footballeur Nicolas Anelka, une série sur le musicien Gims ou encore une série sur la Révolution française. Au total, ce sont une dizaine de contenus qui sont donc actuellement en préparation, sachant que certaines ne devraient pas voir le jour avant 2020 au plus tôt.

En attendant ces nouveautés, voici une sélection de 5 séries françaises à regarder sur Netflix, sachant que certaines ont été dévoilées il y a déjà plusieurs mois sur le service de streaming.

Les 5 séries françaises voir sur Netflix

Family Business

Comme indiqué précédemment, Family Business est la série française la plus récente de Netflix car elle a débarqué sur le service à la fin du mois de juin. Pour rappel, celle-ci dépeint la vie de Joseph, un trentenaire dont toutes les idées de startup semblent plutôt foireuses. Mais lorsqu’une source non officielle lui annonce que le cannabis va être légalisé dans le pays, il décide de transformer la boucherie familiale en lieu de vente dédiée à la drogue douce pour être le premier sur le marché.

Au casting, Gérard Darmon, Julia Piaton et Jonathan Cohen. Une saison de six épisodes d’une trentaine de minutes est actuellement disponible sur le service, tandis qu’une potentielle saison 2 n’a pas encore été évoquée.

Dix pour cent

Si elle est disponible sur Netflix, Dix pour cent n’est pas une création originale de la plateforme de streaming, mais bien de la chaîne de télévision France 2. À l’agence artistique ASK, Andréa, Mathias, Gabriel et Arlette doivent tenir leur poste d’agent d’acteurs avec une main de fer dans un gant de velours, devant gérer du même coup les caprices et coups d’éclat des stars. Évidemment, vie professionnelle et personne n’ont de cesse de se mélanger.

Au casting, la géniale Camille Cottin, mais aussi Thibault de Montalembert ou Liliane Rovère. De nombreux acteurs jouent également leur propre rôle, à l’exemple de Joey Star, Cécile de France, Jean Dujardin ou Julie Gayet.

Dix pour cent comprend trois saisons de six épisodes d’une cinquantaine de minutes. Une saison 4 est en cours d’écriture et pourrait voir le jour en printemps 2020, si l’on se fie au planning que la série a suivi jusqu’ici.

Osomosis

Dévoilée sur Netflix en mars 2019, la série française Osmosis dépeint la ville de Paris dans un futur proche. Dans ce dernier, il est désormais possible d’utiliser une application pour trouver son partenaire amoureux idéal. À la tête de l’entreprise Osmosis, qui fournit le service, Esther et Paul doivent faire face à l’opposition de nombreux détracteurs jugeant que l’app est trop intrusive.

La série compte huit épisodes d’une quarantaine de minutes. La plateforme de streaming n’a pas encore annoncé si elle aurait droit à une saison 2 ou non.

Plan Cœur

Disponible sur Netflix depuis la fin de l’année dernière, Plan Cœur raconte les aventures d’Elsa, jeune parisienne qui n’arrive pas à se remettre de sa rupture avec l’homme dont elle s’est séparée quelques années plus tôt. Pour l’aider, ses deux meilleures amies décident de lui payer les services d’un escort boy sans qu’elle ne soit au courant.

La saison 1 de Plan Cœur compte une saison de huit épisodes d’une trentaine de minutes. Le tournage de la saison 2 a été terminé en avril, mais l’on ne sait pas encore quand elle arrivera sur la plateforme. Si la période de sortie est la même que pour la saison 1, elle devrait débarquer au mois de décembre.

Cannabis

Initialement diffusée sur la chaîne de télévision Arte en 2016, la mini série franco-espagnole Cannabis a ensuite fait son arrivée sur Netflix. Celle-ci dépeint le trafic de cannabis entre la cité de la Roseraie à Villiers, la ville de Marbella en Espagne et le Rif marocain. En fonction de la ville, l’on peut apercevoir des petits dealers, des barons de la drogue, des policiers et autres personnages liés de près ou de loin à ce réseau.

Cannabis compte une saison de six épisodes d’une cinquantaine de minutes. Le créateur de la série a confirmé qu’il n’y aurait pas de saison 2.

Bonus : Marseille

Non, on rigole.