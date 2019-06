Sur Netflix, voici 5 séries post-apocalyptiques à découvrir en juillet 2019

Si The Walking Dead est certainement l’une des séries post-apocalyptiques les plus populaires, Netflix a l’avantage de proposer de nombreux autres contenus relativement similaires. Nous vous avons donc listé 5 séries sur le sujet, sachant que toutes ne mettent pas forcément des zombies en scène. Cette sélection est non exhaustive, n’hésitez pas à ajouter vos suggestions dans les commentaires.

Les 5 séries post-apocalyptiques à voir sur Netflix

The 100

Inspirée des romans éponymes de Kass Morgan, la série The 100 était d’abord diffusée sur le réseau de The CW avant de faire son arrivée sur Netflix. Celle-ci raconte comment un holocauste a détruit totalement la planète Terre, obligeant ses habitants à fuir dans des stations spatiales. Mais les ressources à bord se font rares au point que les mesures en vigueur sont draconiennes. Plus d’un siècle après l’incident sur Terre, les autorités décident de renvoyer un groupe de 100 prisonniers mineurs sur la planète afin de voir s’il est possible d’y vivre à nouveau.

La série The 100 dispose de six saisons allant de 13 à 16 épisodes d’une quarantaine de minutes. La saison 6 n’est actuellement pas proposée par le service de streaming.

The Society

Dévoilée sur Netflix il y a quelques semaines, la série The Society raconte comment un groupe de jeunes rebrousse chemin lors d’un voyage scolaire. Mais en revenant vers leur ville d’origine, dans le Connecticut, ils découvrent qu’ils sont absolument seuls et que personne ne répond à leurs appels. Ils devront alors mettre en place le codes d’une nouvelle société pour espérer survivre et comprendre ce qu’il s’est passé. La série est une adaptation contemporaine de la célèbre œuvre de William Golding, Sa Majesté des mouches.

La saison 1 de The Society compte 10 épisodes d’environ une heure.

The Rain

La première série danoise de Netflix raconte comment un virus mortel propagé par la pluie a tué presque toute la population scandinave. Six ans après le drame, un frère et une sœur se fixent pour mission de trouver des traces de vie, une aventure qui va s’avérer périlleuse même s’ils intègrent un autre groupe de jeunes survivants.

The Rain compte deux saisons de 6 à 8 épisodes d’une quarantaine de minutes. Une troisième et dernière saison est vraisemblablement au programme pour 2020.

Z Nation

Initialement diffusée sur Syfy, la série américaine a fait son arrivée sur Netflix quelques mois après sa sortie. Celle-ci dépeint un univers post-apocalyptique dans lequel un virus a ravagé les États-Unis. Trois ans après le passage de celui-ci, seul un homme du nom de Murphy peut espérer sauver l’humanité car le prototype du vaccin contre le fameux virus pouvant le transformer en zombie lui a été injecté. Avec l’aide d’une équipe en charge de la mission, il devra alors être amené jusque dans un laboratoire en Californie qui pourrait développer plus largement l’antidote. Mais l’aventure s’avère longue et périlleuse.

Cinq saisons de 13 à 15 épisodes d’une quarantaine de minutes sont disponibles sur la plateforme de streaming.

Colony

Disponible sur Netflix, la série Colony met en scène un futur proche dans lequel les extraterrestres ont colonisé la Terre. Will Bowman doit se poser la question de résister ou de collaborer alors qu’il souhaite retrouver son second fils disparu depuis le début de la colonisation. En tant qu’ancien agent du FBI, on lui propose alors de travailler aux cotés du gouverneur pour mettre fin aux actes de résistance en cours.

La série compte trois saisons de 10 à 13 épisodes d’une quarantaine de minutes, mais la troisième saison n’est pas diffusée sur le service américain.