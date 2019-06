Alors que le mois de juin se termine bientôt, Netflix continue à faire évoluer son catalogue de contenus pour faire le plein de nouveautés. Comme chaque vendredi, nous vous avons préparé une petite sélection de 5 films et séries à découvrir sur la plateforme de streaming, en espérant vous en faire découvrir certains.

Les films et séries à voir sur Netflix ce week-end

La série sud-américaine : Yankee

Dévoilée sur Netflix cette année, la série mexicaine narre les aventures d’un homme en cavale qui part se réfugier au Mexique. Une fois sur place, il décide de mettre en place un trafic de drogue particulièrement conséquent. S’il a des idées nouvelles basées sur l’utilisation des nouvelles technologies, il se fera aussi des ennemis puissants.

La saison 1 de Yankee compte 25 épisodes d’une quarantaine de minutes.

Le film hip-hop : Beats

Disponible sur Netflix depuis peu, le film américain détient un quartier pauvre de Chicago dans lequel un adolescent se bat pour réaliser son rêve, à savoir composer des morceaux de hip-hop. Il devra alors compter sur une aide qu’il n’attendait pas.

Le jeu de téléréalité improbable : Awake: The Million Dollar Game

Dévoilé sur Netflix depuis juin 2019, Awake: The Million Dollar Game est une téléréalité américaine dans laquelle les candidats ont été privés de sommeil durant 24 heures. Suite à cette privation, ils devront réaliser plusieurs défis, allant du plus simple au plus loufoque, pour tenter de remporter un million de dollars.

La saison 1 comprend huit épisodes d’une quarantaine de minutes.

La série pour se remettre dedans (ou découvrir) : Stranger Things

La troisième saison de Stranger Things débarquera sur Netflix à la date du 4 juillet, soit l’occasion (et le temps) nécessaires pour se refaire les deux premières saisons avant d’attaquer la prochaine. Pour ceux qui ne connaissent pas la série, celle-ci dépeint l’histoire de la disparition de Will Byers, un jeune de la ville de Hawkins que ses amis vont tenter de retrouver. Mais dans leur quête, ils devront se confronter à des forces d’un genre nouveau.

Les deux saisons comptent 8 à 9 épisodes d’une cinquantaine de minutes.

Le navet (français) du dimanche soir : Forces Spéciales

Disponible sur Netflix, Forces Spéciales raconte comment la journaliste Elsa Casanova se retrouve aux mains des talibans. Alors qu’elle s’apprête à être exécutée, une unité des Forces Spéciales part à sa recherche pour essayer de la sauver. Rapidement, une course poursuite s’installe entre les deux parties.