Neutralité du Net : une fois de plus, ses défenseurs entrent en résistance

Alors que la neutralité du Net est sur la sellette aux Etats-Unis, des personnalités et de nombreux internautes du célèbre forum Reddit font part de leur protestation contre la FCC.

Pour rappeler rapidement la problématique actuelle de la neutralité du Net, celle-ci se définit comme un principe selon lequel tout utilisateur doit avoir un accès garanti aux mêmes contenus web, et ce quelque soit son fournisseur d’accès. Actuellement, la neutralité du net aux Etats-Unis est menacée par le régulateur de communication américain, la Federal Communications Commission (FCC). Alors que de nombreuses personnalités ont déjà fait savoir leur opposition à ce grand principe, les utilisateurs du forum Reddit montent eux aussi au créneau.

Les personnalités qui se sont publiquement opposés à la mise à mort de la neutralité du net proviennent de différents horizons. Là ou le « père » du World Wide Web Tim Berners Lee s’est exprimé face au Guardian sur ses inquiétudes, le présentateur John Oliver a lancé l’opération Go FCC youself, soit en français… « Va te faire FCC ». Dans l’une de ses émissions, il avait appeler les internautes à laisser des commentaires sur le site web du régulateur de communication. Une initiative qui avait d’ailleurs entrainé plusieurs DDos, des attaques par déni de service, selon la FCC. D’ailleurs, le cofondateur de Reddit Alexis Ohanian s’est aussi exprimé sur le sujet lors d’une interview donné à Vice. Selon lui, « Internet fonctionne parce que, sur le plan technologique, toutes les choses sont créées équitablement, et les fournisseurs d’accès veulent que notre Internet fonctionne comme la télévision câblée parce qu’ils peuvent en tirer plus d’argent ».

Un avis qui semble être partagé par beaucoup de membres du forum, selon The Next Web. Si Reddit s’est créé une réputation relativement sulfureuse durant ses années d’existence, il en ressort aussi des choses (heureusement) positives. Autoproclamé comme « la page d’accueil d’Internet », le forum est un lieu où Internet, ses codes et ses lois sont des sujets souvent au centre des discussions. Récemment, de nombreux messages ont été partagés afin d’encourager les autres membres à se prononcer en faveur de la neutralité du net. D’ailleurs, nombre de ces posts renvoyaient vers le site web Battle for the Net, qui propose un formulaire pour faire part de son opposition la chute de la neutralité via un formulaire. Créé par le groupe Fight for the Future qui défend les libertés sur le net, le site rassemble à ce jour plus de 500 000 appels au Congrès.

La France aussi concernée par la neutralité du net ?

Même si la neutralité du net est en sursis de l’autre coté de l’Atlantique, il ne faut pas oublier que l’Europe pourrait aussi être touchée par une telle décision. Si finalement la FCC met la neutralité du net à terre d’ici 3 semaines aux USA, la France et les autres pays européens auraient de quoi s’inquiéter. Cela voudrait dire que nos FAI françaises seraient susceptibles de nous faire payer des services à la carte et d’analyser nos navigations sur le web.

Si le fait qu’Internet n’ait pas de frontières est majoritairement génial, cela peut parfois aussi être légèrement effrayant.