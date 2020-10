Next-gen : les meilleurs jeux exclusifs pour la PS5 ?

Il y a quelques jours, Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment, se montrait on ne peut plus confiant quant aux ventes de la PS5. Ce dernier estime en effet que la PS5 parviendra à faire mieux que la PS4 en 2013, qui s’était écoulée à 7 millions d’exemplaires durant ses six premiers mois de commercialisation.

Les meilleures exclusivités seront sur PS5 (selon Sony)

Evidemment, dans cette course à la console next-gen qui se prépare, Sony part avec un statut incontestable de favori, le géant nippon ayant littéralement roulé sur la Xbox One de Microsoft avec sa PS4, qui culmine à plus de 110 millions de ventes dans le monde, contre environ 48 millions de Xbox One. Beaucoup de joueurs vont donc prolonger l’expérience PlayStation, en passant tout simplement de la PS4 à la PS5.

Toutefois, Jim Ryan estime que la PS5 proposera également une meilleure sélection de jeux exclusifs que sa concurrente. « Nous allons enthousiasmer les fans du monde entier avec les meilleurs jeux exclusifs actuellement disponibles sur le marché et leur offrir une véritable expérience de la prochaine génération qui saura les captiver » explique le CEO de Sony Interactive Entertainment.

Au jeu des exclusivités, Sony souhaite marquer un (petit) coup d’entrée de jeu, puisque la PS5 va proposer divers titres exclusifs, comme Sackboy a Big Adventure, Spider-Man Miles Morales mais aussi (et surtout) Demon’s Souls. A terme, la console pourra compter sur du God of War, de nouveaux jeux signés Naughty Dog, un Gran Turismo 7, un nouveau Ratchet & Clank…

Chez Xbox, de la rétrocompatibilité, le Game Pass… et les Xbox Game Studios

Du côté de chez Microsoft, à défaut de proposer un AAA exclusif à la Xbox Series X au lancement, on s’appuiera sur la rétrocompatibilité très avancée de la machine, ainsi que sur le Xbox Game Pass. Bien sûr, Microsoft prépare également ses jeux exclusifs pour 2021, et pourra compter sur cela sur ses nombreux (et excellents) Xbox Game Studios, dont Bethesda fait partie depuis quelques jours.

Prochainement, sur Xbox, on pourra ainsi profiter du tout nouveau Halo Infinite, sans oublier un nouveau Fable, un Forza Motorsport tout beau tout neuf, sans doute un nouvel opus de la saga Gears of War… Bref, du beau monde en perspective.

Reste à savoir maintenant vers quel constructeur les joueurs vont se tourner le mois prochain, à la sortie des nouvelles Xbox Series X et PS5. Aux Etats-Unis, ainsi que sur certains marchés, les deux consoles seront proposées à seulement deux jours d’intervalle, la console de Microsoft étant prévue pour le 10 novembre, contre le 12 novembre pour la PS5. En France, la PS5 arrivera en boutiques le 19 novembre.

Et vous, vous êtes plutôt PS5 ou Xbox Series X ?