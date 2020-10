Sony vise un total de 7 millions de PS5 vendues d’ici fin mars 2021

Dans un peu plus d’un mois, Sony va lancer en boutiques sa toute nouvelle PlayStation 5, déclinée (pour la première fois) en deux versions, avec d’un côté un modèle avec lecteur physique, et de l’autre, une PS5 « Digital Edition », qui fait le pari du tout numérique. En France, la console arrivera le 19 novembre, soit quelques jours après les nouvelles Xbox, prévues pour leur part le 10 du même mois.

7 millions de PS5 en circulation dès mars 2021 ?

Avec plus de 110 millions de ventes dans le monde en ce qui concerne l’actuelle PS4, Sony peut voir venir avec sa PS5, et s’assurer un lancement record… à condition de fournir suffisamment de stocks aux revendeurs. Disponible en précommande depuis quelques jours maintenant, la PS5 connait (évidemment) un succès énorme auprès des joueurs, et nombreux sont ceux qui ne pourront pas être livrés le jour J.

Toutefois, Sony a d’ores et déjà promis une production plus conséquente que celle de la PS4 lors de son lancement en 2013. Le président de Sony, Jim Ryan, espère ainsi pouvoir vendre davatange de PS5 que de PS4 en son temps, avant la fin d’année fiscale. De novembre 2013 à fin mars 2014, Sony avait écoulé 7 millions de consoles PS4, et compte donc faire mieux avec sa nouvelle PlayStation.

Récemment, des rumeurs annonçaient que Sony avait du revoir à la baisse la production de sa PS5, la faute évidemment à la pandémie de coronavirus. Le principal intéressé a toutefois tenu à réagir très rapidement, en indiquant ne jamais avoir eu à modifier la cadence de production de sa console.

Récemment, une flopée de Youtubers nippons ont pu approcher (mais sans la toucher) la précieuse console de Sony, dans le cadre de la Youtube Gaming Week. L’occasion d’en découvrir (un peu) plus concernant la manette DualSense, mais également Astro’s Playroom, le jeu qui sera inclus d’office dans toutes les consoles PS5. On espère toutefois que Sony se montrera plus loquace vis à vis de sa PS5 dans les jours à venir, cette dernière disposant encore de nombreuses zones d’ombre.