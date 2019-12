Niantic souhaite révolutionner la Réalité Augmentée, avec Qualcomm

Niantic souhaite accélérer le hardware et le software de la Réalité Augmentée

Vous connaissez certainement (peut-être indirectement) le studio Niantic, puisque ce dernier est notamment à l’origine du jeu mobile Pokémon GO, et plus récemment de Harry Potter Wizards Unite. Deux jeux qui ont la particularité de reposer (entre autre) sur la technologie de réalité augmentée.

C’est donc tout naturellement que Niantic a décidé de lancer une coopération de plusieurs années avec Qualcomm, en vue de collaborer sur une conception de lunettes RA incluant hardware, software et solutions de stockage. Cette nouvelle collaboration permettra notamment de mélanger la solution XR2 Platform de Qualcomm à la technologie Real World Platform de Niantic.

Si la plateforme signée Qualcomm présente de multiples nouveautés pour la XR, qui peuvent être mises à l’échelle en réalité augmentée (AR), réalité virtuelle (VR) et réalité mixte (MR), la plateforme de Niantic propose notamment un SDK qui permet de moduler l’expérience RA, avec en prime des services cloud intégrés pour des expériences partagées à l’échelle mondiale.

Une architecture complète qui inclut hardware, software et stockage

Niantic explique : « Nous sommes impatients de contribuer à faire progresser l’ensemble de l’industrie de la RA en collaborant avec Qualcomm Technologies pour définir une véritable architecture complète, qui inclut software, hardware et solutions de stockage. » Cela devrait donc prendre la forme d’une paire de lunettes, animées par une puce XR2 de Qualcomm.

Niantic précise que les développeurs et les créateurs peuvent postuler dès à présent au programme Niantic Creator sur une plateforme dédiée. Reste à savoir maintenant quelle forme prendra ce nouveau projet de lunettes RA mises au point par Niantic et Qualcomm, qui devrait permettre de « vivre des expériences de RA de nouvelle génération« . Evidemment, le partenariat étant scellé sur plusieurs années, il ne faut pas s’attendre à voir débouler cette « révolution » avant un petit moment.