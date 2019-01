Nike Adapt : les baskets autolaçantes… qui se contrôlent depuis un smartphone !

Les baskets Nike Adapt sont officielles !

En toute fin d’année dernière, on évoquait sur Presse-Citron l’arrivée imminente d’une paire de baskets autolaçantes chez Nike. Le CEO du groupe, Mark Parker, annonçait alors : « Nous avons une chaussure intelligente conçue pour un ajustement parfait. C’est une étape majeure dans l’avancement et la connexion de notre transformation numérique au produit. »

Aujourd’hui, le géant américain a officialisé ses nouvelles baskets Nike Adapt. Selon la marque, il s’agit tout simplement des « baskets du futur« , avec des modèles qui prennent vie lorsque l’on enfile son pied à l’intérieur. Une basket qui s’éclaire, qui capte et qui s’adapte à la forme du pied ainsi qu’à l’activité du porteur à l’aide d’un simple bouton.

Laçage automatique, contrôle via smartphone et recharge

Pour cela, les Nike Adapt disposent d’un petit moteur à l’intérieur de la semelle intermédiaire, qui tire sur les lacets pour resserrer l’empeigne en Flyknit et en mesh quadriaxial. Une technologie FitAdapt, dont le moteur est devenu plus petit et plus léger. Pour la petite anecdote, Electric Adaptable Reaction Lacing est le nom de la technologie qui rend possible le laçage automatique. Celle-ci ajuste de manière électronique le laçage, la pression et le maintien de la chaussure en fonction de la forme du pied. Le futur on vous dit !

A noter que quand les chaussures s’ajustent, elles s’éclairent de la couleur de notre choix. On peut ainsi changer de couleur et en débloquer de nouvelles avec l’application Nike Adapt. Car oui, les Nike Adapt peuvent aussi être associées à une application mobile pour basculer entre différents réglages, modifier les voyants lumineux, vérifier le niveau de batterie… le tout, à la force du smartphone.

A noter pour conclure que les baskets se doivent d’être rechargées régulièrement, via un tapis de charge fourni. Nike précise que si la batterie tombe à plat avant que l’on retire les chaussures, ces dernières pourront malgré tout libérer les pieds de l’utilisateur. Ouf…