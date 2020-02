Nike prépare des équipements ultras performants pour les JO de Tokyo 2020

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 approchent à grands pas, entre le vendredi 24 juillet et le dimanche 9 août prochain le haut du panier des athlètes du monde entier vont tout donner pour tenter de briller devant les millions de spectateurs et de téléspectateurs. À ce jour, tous s’entraînent dur et visent l’or. Cependant, malgré des heures d’entraînements acharnés, le niveau est tellement élevé que la victoire se joue à quelques détails.

Ces détails de dernière seconde, de dernier millimètre, ne sont plus du ressort de l’athlète, mais bien de son équipement. Nike en a parfaitement conscience et vient de présenter des produits ultras innovants pour décupler les performances des sportifs. Pour ce faire, la marque américaine s’est penchée sur toute les épreuves des Jeux olympiques, et a conçu un produit pour chacune d’entre elles avec un design amélioré afin que les athlètes fassent la différence dans le stade.

De longues années d’expérience

John Hoke, le directeur du design chez Nike a déclaré : « nous innovons dans l’infiniment petit et les petites choses qui comptent vraiment ». Si John Hoke occupe ce poste depuis seulement une dizaine d’années, il travaille chez Nike maintenant 30 ans, il a donc participé à 7 Jeux olympiques avec la marque à la virgule. De ces longues années d’expérience sont sortis de nombreux modèles de chaussures comme : la Nike Zoom Viperfly, la Nike Air Zoom BB, la Nike Air Zoom Mercurial, sans oublier la Nike Air Zoom Alphafly NEXT% et son arme secrète « une plaque en fibre de carbone placée sous le pied sur toute la longueur offre une sensation de propulsion pour vous permettre d’accélérer le rythme ».

Par exemple, la nouvelle Nike Air Zoom BB a été pensée spécialement pour les basketteurs. John Hoke et ses équipes ont remarqué que les joueurs avaient tendance à se relâcher logiquement au cours du quatrième quart de temps. Afin de les rendre performants jusqu’à la dernière minute, les équipes de Nike ont décidé d’importer la mousse des React dans les Air Zoom BB. Cette fameuse mousse est apparue en 2017 avec les Nike React, elle aurait des propriétés capables d’offrir un amorti et un retour d’énergie tout en étant légère et résistante dans le temps. De ce fait, même après un dur match, les basketteurs peuvent utiliser leur poids de corps pour gagner de l’élan à chaque pas.