Nintendo: et de 5 millions pour la Switch !

Nintendo continue sur sa lancée avec le succès de la Switch, qui frôle désormais les 5 millions d’unités vendues depuis son lancement au mois de mars.

Depuis son lancement, la Switch a pulvérisé les records de ventes surpassant très largement les prévisions de Nintendo et les estimations des analystes de marché. A deux reprises déjà, Nintendo a dû revoir à la hausse ses objectifs de vente, l’entreprise avait à l’origine prévu de vendre 10 millions d’unités, l’objectif est désormais de 18 millions d’exemplaires.

La Switch passe la barre des 5 millions d’unités vendues

En moins de 5 mois, ce sont donc 5 millions de Switch qui auront été vendues. Les ventes auraient même pu être encore plus spectaculaires, si la Switch n’était pas en permanence en quasi rupture depuis son lancement aussi bien en magasin, que sur internet. Désormais, chaque nouveau lancement de jeu entraine des centaines de milliers de nouvelles ventes.

A titre d’exemple, le lancement du jeu Splatoon 2 au Japon la semaine dernière a généré en seulement trois jours plus de 100000 nouveaux achats de consoles et le titre s’est vendu à 670000 exemplaires. Il s’agit du plus gros succès en si peu de temps chez Nintendo, depuis bien longtemps. L’arrivée de Super Mario Odyssey étant très attendu au mois d’octobre et l’arrivée des fêtes de fin d’année promettent de nouvelles ventes records dans les mois à venir.

Les jeux The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Mario Kart 8 Deluxe, ont été vendus respectivement à 3,9 millions et 3,5 millions d’exemplaires dans le monde depuis le mois de mars. On peut donc dire que 8 joueurs sur 10 ont fait l’acquisition de ce duo de jeux. Nintendo semble avoir trouvé la recette du succès avec sa console mixte, en permettant de débuter une partie dans les transports en rentrant du travail et de la terminer sur sa télévision, tranquillement installé dans le canapé de son salon.

De si bons chiffres conduisent à des résultats exceptionnels qui raviront les investisseurs et les actionnaires, car Nintendo qui affichait l’an passé un déficit de 38 millions d’euros, enregistre désormais 123 millions de profits. Le chiffre d’affaires du groupe a monté à 1,2 milliard d’euros, soit près de 2,5 fois plus important que douze mois auparavant.