Nintendo demanderait aux développeurs de rendre leurs jeux « 4K Ready »

En fin d’année dernière, Nintendo lançait sa Switch Lite, une déclinaison 100% nomade de sa désormais incontournable console hybride. Depuis de très longs mois maintenant, il se murmure que Nintendo prépare également une déclinaison « Pro » de sa Switch, qui pourrait arriver dans les salons en 2021.

En route vers la NEW Nintendo Switch Pro 4K ?

Ainsi, selon de récentes rumeurs, la Nintendo Switch « Pro » serait bel et bien une réalité, avec une disponibilité programmée au début de l’année 2021. En fin d’année 2020, Nintendo va donc célébrer les 35 ans de Mario, avec notamment Super Mario 3D All-Stars, mais aussi une nouvelle expérience Mario Kart et une console Game & Watch, et pourrait, début 2021, lancer sa « nouvelle » Switch. Les plus enthousiastes imaginent déjà la commercialisation de cette nouvelle Switch en même temps que celle d’un certain Super Mario 3D World, prévu pour le 12 février 2021.

Toujours est-il qu’à l’heure actuelle, Nintendo n’a jamais confirmé l’existence d’une quelconque NEW Nintendo Switch, Switch Pro ou autre Switch 4K… Toutefois, selon Bloomberg, Nintendo aurait demandé à certains développeurs de faire en sorte que leurs prochains jeux soient « 4K Ready ». Du côté de chez Nintendo, on préparerait donc les développeurs au lancement de cette nouvelle console.

Une « nouvelle » Nintendo Switch qui disposerait d’une architecture plus puissante par rapport au modèle actuel, et qui pourrait donc proposer une fonction d’upscaling 4K, à défaut d’afficher de la 4K native, ce qui parait très peu probable (connaissant Nintendo). Reste à savoir maintenant quand ce nouveau modèle sera lancé, et si cette dernière bénéficiera enfin d’une fiche technique digne de ce nom, sachant que les « surpuissantes » PS5 et Xbox Series X arrivent en boutiques dans quelques semaines.

Du côté de chez Nintendo toutefois, rien ne presse, puisque la Switch connait encore et toujours un succès commercial qui frise l’insolence. L’arrivée dans quelques jours de Super Mario 3D All-Stars devrait d’ailleurs permettre à Nintendo de réaliser des ventes records, le jeu figurant déjà en tête des meilleures ventes de jeux vidéo sur Amazon pour l’année 2020. Le test complet du jeu sera bien sûr disponible sur Presse-citron dans quelques jours.