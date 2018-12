Nintendo Switch : 7 promos à ne pas rater aujourd’hui 🔥

La Nintendo Switch est l’une des consoles de jeux vidéos les plus en vogue cette année. En 2019, les experts affirment qu’elle devrait encore mieux se vendre que la mythique PS4 de Sony. Alors que cette dernière est souvent en promotion, la Nintendo Switch l’est beaucoup moins. Aujourd’hui, on retrouve cependant des packs qui incluent la console et des jeux en promotion.

Ci-dessous, les meilleures offres Switch pour aujourd’hui :

Sur Cdiscount, vous trouverez encore plein d’autres promos sur la console :

Voir toutes les offres

Nintendo Switch, le cadeau idéal à Noël ?

L’un des grands avantages de la Nintendo Switch par rapport à ses concurrents, c’est que la console de jeux se transporte partout grâce à son petit format. Elle se distingue ainsi des consoles plus traditionnelles comme la PS4 de Sony ou encore la Xbox One de Microsoft. C’est aussi pour cette raison qu’elle connait un fort succès depuis sa sortie, en mars 2017. Depuis cette date, les ventes ont explosé, et Nintendo s’en frotte les mains. Mieux encore, le fabricant n’a même pas besoin de faire de promotions sur sa Switch puisqu’elle se vend toute seule. La console se transporte partout, et on peut y jouer dans les transports en commun sans difficulté.

Pour le Black Friday par exemple, on n’a vu aucune promotion sur la Nintendo Switch – et ni sur des packs. Aujourd’hui, on retrouve heureusement quelques belles affaires chez certains marchands en ligne comme Cdiscount qui mettent en avant quelques remises sur des packs avec la Nintendo Switch. Cela devrait permettre au fabricant de passer largement le cap des 20 millions d’unités vendues qu’il avait quasiment franchi en juillet dernier.

Alors que les manifestations en France ont largement pénalisé les centres commerciaux traditionnels, ce sont les marchands en ligne qui ont bénéficié au maximum de cette période avant Noël pour augmenter leurs ventes. Le bordelais Cdiscount fait partie de ces acteurs qui ont pleinement joué le jeu, et qui ont soutenu les clients avec de très belles remises sur tous types de produits.

Les consoles de jeux vidéos comme la Nintendo Switch font toujours partie des produits les plus populaires avant Noël. L’année passée, la Switch s’était immédiatement positionné dans le Top 5 des blockbusters sur Amazon. Cette année, inutile de préciser qu’elle se positionnera chez tous les marchands comme l’une des meilleures ventes du moment. Cdiscount a lui aussi affirmé que sur l’année passée, les consoles comme la Switch de Nintendo se sont positionné dans le Top de ses ventes. Cette année encore, il est fort probable que ce produit caracole en tête de tous les classements, devant ses rivales de toujours.

Pack Nintendo Switch + jeux vidéos

En temps normal, la Nintendo Switch est vendue à un tarif de 329€, mais on la retrouve assez souvent autour des 300€ chez certains marchands. Pour faire les meilleures affaires, il faut se tourner vers un pack (le principe est le même pour les PS4 et les Xbox One) pour réaliser la plus grande économie. C’est aussi utile puisque sans jeux, la console en elle-même ne sert pas à grand chose.

Dans les packs que vous voyez ci-dessus, on retrouve des jeux très populaires comme Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Odyssey, Little Nightmares ou encore Crash Bandicoot N.Sane Trilogy. Ces jeux vidéos font partie des plus joués du moment, et ils ont aussi obtenu les meilleurs avis clients chez les différents marchands. Avec des packs à moins de 400€ qui incluent au moins 4 jeux et la Nintendo Switch, c’est une très bonne affaire.

Bientôt la rupture de stock ?

Attention, la console Nintendo Switch et les packs arrivent doucement vers la fin de leur stock. En effet, Cdiscount, Fnac et Amazon sont en rupture de stock sur la plupart des bundles qu’ils mettaient en avant. Les dernières offres présentées sur Cdiscount sont très limités, et le marchand nous a confirmé qu’il n’y en aurait pas forcément beaucoup d’autres. Si vous voulez profiter d’un bon plan, c’est maintenant qu’il faut en profiter.

Pour voir toutes les promos sur la Switch, c’est ici :

Voir toutes les offres