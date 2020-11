Nintendo Switch : la console dépasse l’emblématique NES au classement des ventes

Lancée en mars 2017, la Nintendo Switch n’a que faire des consoles next-gen qui arrivent, et ni la Xbox Series X, ni la PS5 ne semblent en mesure de venir empêcher Nintendo de connaître un quatrième Noël record avec sa console hybride. En effet, le géant nippon vient de publier ses résultats pour le premier semestre de l’année fiscale en cours, avec une Switch qui vient de dépasser une autre console emblématique de Nintendo.

La Nintendo Switch plus forte que la NES

Dès son lancement, la Nintendo Switch a connu un énorme succès commercial, faisant aussitôt oublier le fiasco Wii U (qui a terminé sa carrière à un peu plus de 14 millions de ventes). En effet, au 30 septembre, Nintendo annonce avoir écoulé plus de 68 millions de consoles Switch, en prenant en compte le modèle classique, comme la Nintendo Switch Lite. A ce sujet, Nintendo confirme avoir écoulé plus de 10 millions de Switch Lite depuis son lancement.

Evidemment, confinement oblige, entre avril et septembre, Nintendo a écoulé 12,53 millions de Switch, soit un score en hausse de l’ordre de 80,9% par rapport à l’année dernière ! Le jeu Animal Crossing: New Horizons a lui aussi largement profité de l’effet coronavirus, puisque le jeu culmine déjà à plus de 26 millions de ventes.

Toujours est-il qu’en atteignant le score de 68 millions de Switch vendues, Nintendo vient officiellement de dépasser les ventes totales d’une autre console emblématique : la NES. En effet, la célèbre console 8 bits des années 80 s’est écoulée à plus de 61 millions d’exemplaires dans le monde.

La Nintendo Switch va maintenant chercher à aller dépasser la Nintendo 3DS ( et ses 76 millions de ventes), et peut être un jour la Wii, dont les ventes totales dépassent les 100 millions d’unités. Il semble toutefois difficile pour Nintendo d’aller chercher l’incontournable PS2 de Sony, et ses 155 millions de ventes, mais qui sait… ?