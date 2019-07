Nintendo Switch : les jeux NES vont avoir droit à la fonction « Rewind »

Du « Rewind » aussi sur les jeux NES de la Nintendo Switch

Depuis son lancement en fin d’année dernière, le service Nintendo Switch Online a convaincu plus de 10 millions de joueurs. Ces derniers ont accepté de souscrire à un abonnement, non seulement pour jouer en ligne, mais aussi (et surtout ?) pour profiter des différents jeux NES mis à disposition par Nintendo. Double Dragon, ExciteBike, Donkey Kong, Zelda, Gradius… autant de titres 8 bits d’antan à jouer en nomade ou sur la TV du salon, grâce à la Nintendo Switch.

A l’heure actuelle, le service permet de jouer à environ 45 jeux issus du catalogue de l’illustre NES de notre enfance. Des jeux légèrement revisités pour l’occasion, et qui vont bientôt bénéficier d’une toute nouvelle fonctionnalité. En effet, comme c’était le cas sur une certaine Super Nintendo Classic Mini, il sera bientôt possible de faire appel à un mode « Rewind » (ou « Rembobiner » en bon français) sur Nintendo Switch.

Concrètement, cela signifie que si vous tombez dans un trou, si vous ouvrez la mauvaise porte, si vous vous faites anéantir par un boss un peu trop retors ou si vous mourez face au premier ennemi dans Super Mario Bros, vous aurez la possibilité de revenir quelques secondes en arrière, et modifier votre destinée. Pour profiter du « Rewind » sur Nintendo Switch, il suffira de presser les touches ZL et ZR, ce qui affichera diverses vignettes à l’écran, permettant de revenir dans le temps.

Certes, pour certains cela équivaut à une forme de « triche », mais force est d’admettre que la fonction « Rewind » est particulièrement pratique, notamment sur certains jeux dont la difficulté d’antan est assez insupportable aujourd’hui. Cette nouvelle fonction sera disponible dès la semaine prochaine, soit le 17 juillet pour être précis. Ce même jour, le catalogue NES de la Nintendo Switch s’enrichira de deux nouveaux titres, à savoir Wrecking Crew et Donkey Kong 3.