Nintendo Switch Lite : le bouton B a-t-il été « oublié » sur certains modèles…?

Nintendo Switch Lite : un souci avec le bouton B ?

Il y a quelques semaines, nous revenions sur Presse-Citron sur le bouton « X » de la PlayStation. Aujourd’hui, c’est au tour de la Nintendo Switch Lite de (re)faire parler d’elle, non pas pour un souci de joy-con, mais plutôt pour un problème de bouton. En effet, un acheteur de Nintendo Switch Lite a eu la surprise de découvrir une console… dépourvue du bouton B !

En effet, vous n’êtes certainement pas sans savoir que la Nintendo Switch affiche quatre boutons principaux en façade, avec les bouton Y, X, B et A. Sur la console acquise par un dénommé leviatanCL sur Reddit, pas de bouton B, mais un second bouton Y placé à la gauche du bouton A…

To B, or not to B ?

En d’autres termes, la console de leviatanCL affiche des bouton Y, X, Y et A. Toutefois, ce deuxième bouton Y fonctionne exactement comme le bouton B est censé fonctionner, et il s’agirait simplement d’une erreur lors de la fabrication de ce modèle, qui reste parfaitement jouable malgré cette spécificité assez unique en son genre. Sur notre Nintendo Switch Lite, après un mois d’utilisation intensive, aucun souci de bouton n’est à signaler, ni même le moindre souci lié aux joy-con.

Ce n’est pas la première fois qu’un produit frappé du « Seal of Quality » de Nintendo est touché par un souci de fabrication. On se rappelle notamment en 2014 d’un Amiibo de Samus Aran doté de deux canons, en lieu et place du canon unique utilisé par la célèbre chasseuse de primes intergalactique. Un Amiibo très spécial qui avait alors été proposé sur eBay à 2 500 dollars… contre 12,99 dollars pour l’Amiibo « sans défaut« .

Ce problème soulève toutefois une autre question existentielle. En effet, s’il existe déjà une Nintendo Switch Lite dotée de deux boutons Y et dénuée du bouton B, cela veut peut-être dire que quelque part, dans une boutique, traîne une Nintendo Switch Lite « collector », dotée pour sa part de deux boutons B, et sans le moindre bouton Y… A moins bien sûr qu’il ne s’agisse d’un vil montage de la part de l’acheteur en question.