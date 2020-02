Nintendo Switch Lite : un nouveau modèle « Corail », à temps pour Animal Crossing: New Horizons

Une nouvelle Nintendo Switch Lite « Corail » (pour Animal Crossing: New Horizons ?)

Il y a quelques semaines, Nintendo a officialisé une « nouvelle » Switch en édition Animal Crossing: New Horizons. A la grande surprise de nombreux joueurs, Nintendo n’a pas jugé bon (pour le moment en tout cas) de proposer également une Switch Lite en édition limitée Animal Crossing. Le géant nippon vient toutefois d’officialiser une nouvelle version de la console nomade, qui sortira en même temps que le jeu cité plus haut.

Ainsi, en complément des Nintendo Switch Lite Turquoise, Gris et Jaune, on pourra découvrir en boutiques, le 20 mars prochain, un tout nouveau coloris : Coral (ou Corail). Evidemment, on imagine que Nintendo a pleinement conscience du potentiel très « féminin » de ce nouveau modèle, à l’instar du jeu Animal Crossing: New Horizons, lui aussi très prisé par les joueuses.

A l’instar de divers produits « made in China« , la Nintendo Switch est impactée par l’épidémie de Coronavirus. Toutefois, le géant nippon a tenu à préciser que si cette Switch Lite Coral pourra être commercialisée le mois prochain, c’est parce qu’elle a été produite dans le courant du mois de janvier. A l’heure actuelle, cette nouvelle machine n’a été officialisée qu’au Japon. Rappelons qu’au 31 décembre 2019, Nintendo a écoulé plus de 52,48 millions de consoles dans le monde, dont un peu plus de 5 millions de modèles Lite.

A noter que si vous êtes intéressé par la Nintendo Switch en édition limitée Animal Crossing: New Horizons, nous vous proposons à cette adresse un guide d’achat complet concernant cette console qui devrait rapidement tomber en rupture de stocks… Reste à savoir maintenant si une « vraie » édition Animal Crossing de la Nintendo Switch Lite est prévue…

Plus qu’un petit mois à patienter avant de mettre la main sur Animal Crossing: New Horizons, un titre qui devrait rapidement affoler les compteurs de ventes.