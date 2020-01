La Nintendo Switch dépasse la Super Nintendo, avec 52 millions de ventes

La Nintendo Switch (déjà) plus forte que la légendaire SNES

En avril 2019, on apprenait que les ventes de la Nintendo Switch avaient déjà dépassé les ventes totales de Nintendo 64. En ce début d’année 2020, la petite console de Nintendo, également déclinée depuis quelques mois en version Lite, vient de dépasser l’illustre Super Nintendo, la console 16 bits de notre enfance/adolescence.

Ainsi, les derniers chiffres de ventes créditent la Nintendo Switch de 52,48 millions de consoles écoulées, contre « seulement » 49,1 millions pour la Super Nintendo, lancée en 1990 au Japon (sous l’appellation Super Famicom). Evidemment, le tandem de Pokémon Epée/Bouclier a permis à la Switch de connaitre une fin d’année 2019 explosive.

Des cartons pour Pokémon, Luigi’s Mansion 3 et la Switch Lite

La doublette de jeux Pokémon s’est en effet écoulée à plus de 16 millions d’unités en quelques semaines seulement, sans oublier Luigi’s Mansion 3, l’un des meilleurs jeux de la console à en croire l’excellent test rédigé par Presse-Citron, qui a su convaincre plus de 5 millions de joueurs.

Rappelons que si Nintendo a lancé une version 100% nomade de sa machine en fin d’année dernière avec la Switch Lite, il se murmure (de plus en plus fort) que le groupe nippon pourrait lancer une nouvelle version, plus « puissante » de sa console, dans le courant de l’année 2020. Selon certains, la stratégie de Nintendo serait de proposer une console nomade, la Switch Lite, une console hybride, la Switch standard, ainsi qu’une console 100% salon, à savoir cette future Switch Pro ou NEW Switch. Reste à savoir maintenant si cette future console existe réellement, et si Nintendo prendra le risque de lancer cette dernière en fin d’année, face aux PS5 et Xbox…

Evidemment, il convient de relativiser quelque peu ces chiffres en rappelant que le contexte gaming (parc de joueurs, démocratisation du jeu vidéo…) de 2020 n’est clairement pas le même que celui des années 90. Cela ne minimise toutefois en rien la performance de la Nintendo Switch, qui vise désormais d’autres records, à savoir les 62 millions de ventes de la NES, mais aussi (et surtout) la Wii, avec ses 101 millions de ventes…