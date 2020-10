Nintendo Switch : pour éviter les pannes, Nintendo recommande… de jouer plus souvent

Par le biais d’un tweet, Nintendo recommande aux joueurs de bien veiller à charger la batterie de leur Switch au moins une fois tous les six mois. Cela vise à réduire (autant que possible) les pannes que pourrait rencontrer la batterie lithium intégrée dans la machine. Evidemment, cela concerne essentiellement ceux qui ne jouent pas régulièrement avec leur Switch, ces derniers étant contraints de la recharger plusieurs fois par semaine…

Jouer plus, pour moins de panne ?

Dans son message, Nintendo explique : « Une batterie intégrée à la console peut perdre sa capacité à être rechargée si elle n’a pas été chargée ou utilisée pendant trop longtemps. » C’est en effet un souci récurrent des batteries Lithium-ion, qui ont tendance à perdre de leur efficacité, voire à devenir totalement HS, après une trop longue période d’inactivité.

Du côté de chez Nintendo, on essaie donc de se prémunir comme on peut d’un énième souci, la Nintendo Switch étant déjà visée par de nombreuses plaintes concernant le problème de joy-con. Evidemment, sont davantage concernés les détenteurs de Nintendo Switch Lite, la console « standard » étant en général posée sur son dock de charge lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Un souci aussi pour les PSP, Nintendo DS….?

Evidemment, il ne s’agit pas ici d’un souci inhérent à la Nintendo Switch, mais bien à la batterie au lithium qui équipe la console de Nintendo. Par le passé, d’autres consoles portables ont fait le choix de la batterie lithium, et certains de ceux qui laissent traîner leur PSP dans un placard depuis des années ont récemment pu découvrir avec horreur une batterie gonflée, et totalement inutilisable.

Là encore, pour éviter le moindre souci, il est recommandé d’utiliser de temps en temps ses appareils, et de recharger la batterie. Les bons vieux gamers vous diront toutefois que contrairement à une PS Vita, une PSP ou une Nintendo 3DS, il est tout à fait possible de rallumer une « bonne vieille » GPA SP aujourd’hui, même si la recharge date d’il y a plusieurs mois (voire plus). Est-ce que les batteries aussi, c’était mieux avant… ?