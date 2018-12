Nintendo Switch, PS4 Sony : 7 promos flash valables aujourd’hui 🔥

Cette annĂ©e encore, les consoles de jeux Ă l’instar de la PS4 Sony et de la Nintendo Switch auront connu un Ă©norme succès pour les fĂŞtes de NoĂ«l. Que ce soit lors du Black Friday en novembre ou pendant tout le mois de dĂ©cembre, les marchands ont renouvelĂ© de belles promotions sur ces dernières pour gonfler les ventes. Cdiscount s’est particulièrement dĂ©marquĂ©.

Ci-dessous, les ventes flash toujours en cours, avec une livraison assurée encore avant Noël :

Comme vous pouvez certainement l’imaginer, les rĂ©ductions sur la Switch et la PS4 affichĂ©es sont limitĂ©es par les stocks et par le temps. Si Cdiscount possède encore des exemplaires de ces deux consoles de jeux vidĂ©os, d’autres marchands ont Ă©tĂ© littĂ©ralement dĂ©valisĂ©s et ils sont en rupture de stock. C’est le cas par exemple du gĂ©ant Amazon qui ne propose plus de PS4 de Sony avant NoĂ«l. Si vous voulez vraiment obtenir une remise sur ces packs avec la Nintendo Switch ou la PS4, c’est le moment ou jamais pour en profiter. Il n’est pas sĂ»r que Cdiscount maintienne ces belles remises jusqu’au bout.

PS4 et Nintendo Switch : 50 promotions

La bataille des deux gĂ©ants japonais aura bel et bien eu lieu pour ce NoĂ«l : Sony et sa PS4 versus Nintendo et la Switch. Les deux consoles de jeux vidĂ©os ont dĂ©jĂ caracolĂ© en tĂŞte des ventes des grands marchands lors du Black Friday. Pour rappel, l’annĂ©e dernière, la console Nintendo Switch s’Ă©tait positionnĂ© dans le Top 15 des meilleures ventes chez Amazon lors de cet Ă©vĂ©nement. La PS4 Ă©tait elle aussi dans ce top, mais lĂ©gèrement après. Dans tous les cas, ce scĂ©nario va très probablement se rĂ©aliser une nouvelle fois cette annĂ©e. Et les jeux vidĂ©os associĂ©s Ă la PS4 et Ă la Switch ont eux aussi cartonnĂ© dans les ventes. Cdiscount propose encore une fois quelques jolies promotions dessus.

Il faut dire que les marchands en ligne ont largement soutenu les ventes de ces consoles de jeux PS4 et Nintendo Switch grâce aux promotions. A cela, ils ont bĂ©nĂ©ficiĂ© des manifestations en France pour Ă©couler encore plus de stock que d’habitude. En maĂ®trisant parfaitement les dĂ©lais de livraison, ces e-commerçants parviennent Ă livrer encore le 24 dĂ©cembre pour des commandes rĂ©alisĂ©es le jour mĂŞme (sous condition). Avec une logistique très bien rodĂ©e et des tarifs avantageux, la PS4 et la Nintendo Switch ont tout pour sĂ©duire.

Cdiscount prolonge les réductions sur les consoles

Aujourd’hui, il ne reste guère pour que Cdiscount qui mette en avant les deux consoles en promotion, et avec encore du stock disponible : PS4 Sony et Nintendo Switch sont encore en promotion parfois jusqu’Ă 35% via des offres packagĂ©es avec des jeux vidĂ©os et des accessoires. Sur la Nintendo Switch, on retrouve chez le marchand français pas moins d’une cinquantaine de packs encore en rĂ©duction pendant quelques heures. Quant Ă la PS4 de Sony, les promotions associent aussi bien des accessoires comme des manettes que les derniers jeux les plus populaires.

Si vous voulez fuir les nuĂ©es de monde dans les magasins, mais que vous voulez quand mĂŞme faire quelques belles Ă©conomies pour vos cadeaux de NoĂ«l (qu’ils soient pour vous, ou pour votre entourage) et en particulière sur la console PS4 Sony et la Nintendo Switch, c’est le moment d’en profiter. Le marchand a cependant essuyĂ© plusieurs ruptures de stocks dans les dernières semaines, il faut donc se dĂ©pĂŞcher pour bĂ©nĂ©ficier de ces offres très allĂ©chantes.

Vous pouvez voir toutes les PS4 et Nintendo Switch en promo ici :

Voir toutes les offres