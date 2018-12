Nintendo Switch : 50 packs à saisir en vente flash avant Noël 🔥

Sans trop difficulté, la Nintendo Switch se placera dans le top des ventes chez les marchands d’électronique pour ce Noël. La console de jeux japonaise connait un franc succès depuis sa sortie en mars 2017, et les promotions que l’on retrouve actuellement chez Cdiscount ne font qu’accroître sa popularité. Ci-dessous, les ventes flash du jour, avec une livraison qui est garantie avant le 24 décembre chez Cdiscount :

Il faut savoir que le marchand Cdiscount ne s’est pas contenté d’offrir quelques packs de consoles de jeux vidéos en promotion : il propose aujourd’hui en vente flash une sélection de 50 packs autour de la Nintendo Switch avec des lots qui incluent la console et des jeux populaires comme Pokémon Let’s Go, Mario Kart 8 ou Super Mario Odyssey. Pour ceux qui possèdent déjà cette console, on retrouve aussi de nombreux jeux individuels en promotion chez ce e-commerçant. Le plus simple est d’aller directement sur son site pour en découvrir toutes les offres.

Cette année, la Nintendo Switch aura dépassé toutes les attentes – et elle pourrait très bien dépasser les célèbres Xbox One et PS4 en nombre de ventes. Il faut savoir que les consoles de jeux vidéos sont aujourd’hui parmi les produits les plus populaires aux abords de Noël, et le Black Friday a initié les hostilités avec de très belles remises. Si Amazon n’a jamais vraiment proposé de bon plan sur la Nintendo Switch, on en voit de très beaux sur Cdiscount qui se montre encore une fois comme l’un des principaux acteurs sur les consoles de jeux vidéos.

Une console portable, au top des ventes ?

Déjà l’année passée, le marchand en ligne bordelais Cdiscount avait officialisé avoir vendu plus d’une dizaine de milliers de consoles de jeux. La Nintendo Switch, qui a été sortie en mars 2017, n’avait pas encore la traction qu’elle a aujourd’hui. Si aucun chiffre n’a encore été communiqué, cette console de Nintendo devrait s’être écoulée à plus de 20 millions d’unités. Ces derniers temps, elle se vendrait même mieux que la célèbre PS4 de Sony, qui a déjà été vendue à plus de 80 millions d’exemplaires depuis sa sortie.

Si la fameuse Nintendo Switch connait un tel succès, c’est parce que la console se distingue de ses rivales de part sa portabilité. Elle peut se transporter partout, et on peut donc y jouer dans les transports en commun ou en déplacement très facilement. Ce n’est en revanche pas le cas des Xbox ou des PS4 qui nécessitent un écran pour pouvoir jouer, et qui sont donc par conséquent beaucoup moins mobiles. C’est l’une des raisons qui explique le succès de la Switch.

Cette dernière s’était déjà positionné dans le Top 5 des meilleures ventes sur Amazon lors du Black Friday précédent – il est probable qu’elle en fasse de même chez de nombreux autres marchands pour cette nouvelle saison avant Noël. Cdiscount se positionne cette année très bien sur toutes les consoles de jeux puisqu’il n’y a pas que la Switch de Nintendo qui est en promotion. On retrouve aujourd’hui plusieurs packs avec la Sony PS4 en réduction. Les remises vont également parfois jusqu’à -30% alors que l’on n’est plus qu’à quelques jours de Noël. Attention cependant, les stocks sont petits et il faut être rapide pour pouvoir bénéficier des derniers bundles en promo.

