Nintendo Switch : un piratage massif qui a peut-être conduit au vol de votre compte PayPal

Un piratage de masse chez Nintendo

Depuis quelques jours, de nombreux utilisateurs remontent des alertes concernant des tentatives de connexions frauduleuses à leur Nintendo Switch. Si de nombreuses plaintes étaient initialement basées au Japon, les utilisateurs américains et européens sont eux aussi frappés par ce qui constitue une vaste opération de piratage.

En effet, ceux qui n’ont pas pris le soin d’activer la double authentification sur leur Nintendo Switch, ont peut-être été victimes d’une connexion frauduleuse. L’objectif est évidemment ici de subtiliser les comptes PayPal des utilisateurs. Les joueurs concernés ont ainsi reçu un mail de la part de Nintendo, indiquant une nouvelle dépense via PayPal, concernant (de manière générale) des achats de V-Bucks, soit la monnaie virtuelle de Fortnite.

Selon toute vraisemblance, ce sont d’ailleurs les utilisateurs qui ont lié leur compte PayPal à leur compte Nintendo qui ont été clairement visés ici. Sur nos différentes machines, aucune activité suspecte n’est à signaler, sachant qu’aucun moyen de paiement n’est rattaché à la moindre console. Pour visualiser l’activité de votre compte Nintendo Switch, direction cette adresse.

Pour se protéger au maximum, outre l’activation de la double authentification, il est également recommandé de supprimer ses données bancaires/PayPal de sa Nintendo Switch. Certes, cela impose à chaque nouvel achat de devoir relier son compte à sa console, mais cela évite également les achats compulsifs, mais aussi (et surtout) l’accès aux données bancaires lorsque la console est victime d’un piratage.

Rappelons que Nintendo vient tout juste de mettre en ligne la version 10.0 du firmware de la Switch. Ce dernier permet de profiter de quelques nouveautés non négligeables, avec notamment la possibilité de transférer très facilement des données de jeu entre la mémoire interne de la console et la carte microSD. Une Nintendo Switch qui devient particulièrement difficile à trouver en boutiques, à prix normal, avec des revendeurs qui n’hésitent pas aujourd’hui à proposer la console à plus de 500 euros…