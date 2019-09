Nintendo Switch : vers de nouveaux joy-con « flexibles » ?

Des joy-con nouvelle génération à venir pour la Nintendo Switch ?

Il y a quelques semaines, on évoquait sur Presse-Citron le souci baptisé « Joy-Con Drift », à savoir les différents bugs et autres problèmes techniques rencontrés par certains joueurs, avec les manettes détachables de la Nintendo Switch. Un souci qui devrait (on l’espère !) épargner la petite Nintendo Switch Lite, qui arrive dans quelques jours en boutiques, et qui disposera pour sa part de joy-con inamovibles.

Du côté de chez Nintendo, il semblerait que l’on soit actuellement à l’oeuvre sur un nouveau type de joy-con. En effet, un récent brevet déposé par Big N au Japon permet de découvrir un tout nouveau type de manette, qui reprend globalement le design de l’actuelle… mais qui aurait la possibilité de se plier.

En effet, le « nouveau » joy-con de Nintendo viendrait toujours se clipser sur chaque côté de la Switch, avec toutefois une partie supérieure qui serait capable de s’incliner légèrement en cas de besoin. De cette manière, on inclinerait le stick analogique gauche, ainsi que les boutons de contrôle situés sur le haut du joy-con droit. De quoi offrir, a priori, un meilleur confort d’utilisation général.

Évidemment, à l’heure actuelle, il ne s’agit encore que d’un brevet, et rien n’indique que Nintendo commercialisera un jour ce type de périphérique. Pour le moment, Nintendo ne propose pas divers modèles de joy-con, même si le joy-con gauche de la Switch Lite sera dotée d’une croix directionnelle. Nul doute que Nintendo proposera, un jour, une « nouvelle » paire de joy-con (à acheter séparément), avec là aussi une croix directionnelle, un élément qui est demandé par de nombreux joueurs depuis le lancement de la machine.

Rappelons au passage que Nintendo va officialiser le 12 septembre prochain un tout nouveau périphérique de jeu pour sa Switch. Le géant nippon a d’ailleurs posté récemment une étonnante vidéo, permettant de découvrir cette « nouvelle expérience de jeu« , qui semble préfigurer le retour d’une expérience de type Wii Fit.