Nintendo Switch : le bug des joy-con de plus en plus problématique…

Le « Joy-Con Drift » en question

Lancée en mars 2017, la Nintendo Switch est un incontestable succès pour la firme nippone, notamment après une Wii U (mais si, souvenez-vous…) qui a connu un flop assez retentissant… Une Nintendo Switch flamboyante donc, malgré quelques défauts techniques (larges bordures, autonomie…) mais qui souffre néanmoins d’un défaut assez pénible : le « Joy-Con Drift« .

En effet, certains utilisateurs ont constaté un souci avec les joy-con de leur Nintendo Switch, et notamment le joy-con gauche. Si certains modèles accusent une latence assez désagréable, au niveau du stick analogique, d’autres ont de leur côté tendance à faire bouger le personnage à l’écran… sans que le joueur n’ait à toucher quoi que ce soit. Au fil des mois, Nintendo a proposé diverses mises à jour concernant ses manettes de jeu, mais ce souci inhérent aux joy-con n’a jamais vraiment été résolu.

A cela s’ajoute des problèmes liés à la qualité même des joy-con, avec des accessoires qui ont tendance à s’user de façon prématurée. De nombreux joueurs ont ainsi déjà du échanger leurs joy-con d’origine contre une nouvelle paire flambant neuve… et ce, parfois quelques mois à peine après l’achat de la console.

Le souci Nintendo Switch Lite

Récemment, Nintendo a officialisé une nouvelle version Lite de sa Switch, dont le lancement est calé au 20 septembre prochain. Une nouvelle version plus légère, plus compacte (et un peu moins chère), qui dispose d’une conception monobloc, avec des joy-con désormais indissociables de la machine.

On est alors en droit de se poser quelques questions quant à la robustesse des « nouveaux » joy-con installés sur la Nintendo Switch Lite. En effet, si la configuration de la console permet aujourd’hui d’échanger un joy-con défectueux, cela sera totalement impossible sur la future Nintendo Switch Lite. Un souci de type « Joy-Con Drift » sur la future console de Nintendo imposera forcément d’envoyer la console au service réparation, en espérant récupérer (au bout de quelques longues journées/semaines…) une console en parfait état de fonctionnement.

On espère donc que Nintendo aura pris le soin de réparer les quelques soucis qui frappent ses joy-con, et que la future Switch Lite proposera enfin des contrôleurs dignes de ce nom. Rappelons au passage que Nintendo pourrait également commercialiser (sans doute de manière assez discrète), une version évoluée de l’actuelle Nintendo Switch, avec un nouveau CPU ou encore une nouvelle mémoire NAND. Presse-Citron vous proposera évidemment un test complet de la nouvelle Nintendo Switch Lite à la rentrée. Restés connectés donc !