Que retenir du Nintendo Direct de cette nuit ?

Cette nuit, Nintendo faisait sa rentrée avec un nouveau Nintendo Direct. Comme toujours, une vidéo d’une bonne grosse demi-heure pour dévoiler les prochaines semaines et les prochains mois de consoles Nintendo avec des infos, des annonces et quelques surprises ! Voici un petit résumé du rendez-vous qui était fixé à minuit !

La confirmation d’Overwatch sur Switch

C’était une rumeur qui commençait à se faire de plus en plus crédible. Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour avoir la confirmation ! Dès l’ouverture du Nintendo Direct, un trailer se lance pour annoncer l’arrivée d’Overwatch le 15 octobre prochain avec une petite nouveauté : la fonction gyroscopique qui permettra de se déplacer en bougeant votre Switch en mode portable !

Nouvelle bande annonce pour Luigi’s Mansion 3

Attendu pour le 31 octobre prochain, Luigi’s Mansion 3 s’est une nouvelle fois illustré pour une bande-annonce qui présente les différents niveaux de l’hôtel hanté dans lequel se déroulera l’histoire de ce troisième opus. L’occasion de faire un peu plus monter la hype sur un jeu que nous attendons chaudement ! N’hésitez pas à voir ou revoir notre aperçu de l’E3 juste ici !

Super Kirby Clash – Le free to play tout mignon

Un nouveau jeu Kirby fut également annoncé ! Nommé Super Kirby Clash, ce dernier vous propose de la coopération à quatre joueurs, en free-to-play (gratuit donc, mais avec des achats intégrés). Le but sera d’accepter des quêtes au village, de choisir les membres de votre team, de vous équiper en armes et en accessoires et de réaliser le job ! Chaque membre aura des rôles différents pour réaliser les 100 quêtes disponibles au lancement ! Possibilité de jouer seul, à plusieurs sur une même console, à plusieurs en local avec plusieurs consoles ou à plusieurs en ligne.

Super Kirby Clash est d’ores et déjà disponible !

La remasterisation de Trials of Mana

Le troisième opus de Trials of Mana arrivera bientôt dans une version remastérisée. Choisissez votre personnage et vos deux compagnons et embarquez dans une aventure incroyable. Nouvelle classe pour votre personnage, monde réinventé, apprentissage de nouveaux super-pouvoirs, déplacement libre, le jeu promet d’être une belle surprise pour les fans ! Rendez-vous désormais le 24 avril 2020 pour partir à l’aventure !

L’arrivée du très bon Return of the Obra Dinn

Après quatre années de dérive, l’Obra Dinn est officiellement porté disparu en mer en 1803. Qu’est-il arrivé à son équipage ? C’est ce que vous allez essayer de découvrir dans Return of the Obra Dinn qui débarquera bientôt sur Nintendo Switch. Vous faites partie des compagnies d’assurances d’Angleterre et vous devez enquêter sur le mystérieux retour du navire et savoir ce qu’il lui est arrivé ainsi qu’à son équipage. Sortie prévue cet automne !

Game Freak est de retour avec sa nouvelle licence

Les créateurs de Pokémon sont de retour avec une nouvelle licence à savoir Little Town Hero. Alors que les villageois coulent des jours heureux dans leur petit village bien protégé, un monstre vient semer la pagaille ! Le jeune et courageux Axe se dresse alors contre lui pour défendre les habitants de son village. Il s’agit d’un jeu de stratégie où vous allez devoir repousser les attaques de multiples monstres avec l’aide des villageois. Sortie prévue le 16 octobre 2019.

Banjo et Kazooie dans Smash Bros Ultimate

Annoncé depuis l’E3 2019, nous étions toujours dans l’attente d’une date de sortie du set 3 de personnages pour Super Smash Bros. Ultimate qui devait donc rajouter les très attendus Banjo et Kazooie. Et bien, c’est officiel, le duo complètement barré arrivera le … 5 septembre ! Donc oui, dès aujourd’hui !

Nintendo a également dévoilé le prochain set de personnage qui sera donc Terry Bogard de la série Fatal Fury prévue pour le mois de novembre 2019. Ce dernier est donc le quatrième des cinq sets inclus dans le Fighters Pass. Nintendo annonce d’ailleurs qu’après les cinq sets, il y’aura de nouveaux combattants en 2020 !

Bande annonce finale The Legend of Zelda Link’s Awakening

Disponible dès le 20 septembre prochain, The Legend of Zelda Link’s Awakening a eu le droit à sa bande-annonce finale à 15 jours de sa sortie ! Histoire de faire monter la hype pour ce remake, 16 ans après la sortie de l’opus original. Nintendo annonce également qu’un nouvel amibo sera disponible ce même jour. N’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir notre aperçu de l’E3 2019 juste ici !

Dragon Quest XI S : Édition Ultime

Annoncé lors de l’E3 2019, Dragon Quest XI S Les Combattants de la Destinée – Édition Ultime s’est de nouveau illustré ! L’occasion de découvrir la fonctionnalité permettant de jouer à la version originale du jeu en 2D, ou à la version HD. L’occasion également pour Nintendo de donner quelques informations supplémentaires avec les nouveaux scénarios de personnages inédits, de nouveaux DLC gratuits et bien plus encore ! Sortie le 27 septembre 2019.

Fire Emblem s’invite à Tokyo

Fire Emblem Tokyo Mirage Sessions #FF Encore est un nouveau jeu se déroulant dans un Tokyo moderne où l’énergie créative est si abondante qu’elle se matérialise sous forme de performa. Ceci attire forcément des forces du mal et vous allez devoir lutter contre ces dernières ! Vous incarnez Itsuki Aoi accompagné de ses amis pour vaincre les forces du mal. D’autres personnages de la série Fire Emblem seront également de la partie. Sortie prévue pour le 17 janvier 2020 !

Deadly Premonition Origins & 2 : A Blessing in Disguise

Le mystérieux jeu Deadly Premonition Origins 2 : A Blessing in Disguise vient d’être annoncé sur Nintendo Switch. Alors que le FBI ouvre de nouveau une affaire sur une vieille enquête de meurtres en série, des événements étranges vont se manifester. Retour 14 ans en arrière à la Nouvelle Orléans avec l’agent York. Une histoire entre le passé et le présent qui vous fera douter entre la vérité et la folie ! Sortie prévue en 2020.

Nintendo annonce par la même occasion que le jeu original Deadly Premonition Origins est dès à présent disponible sur le Nintendo eShop de la Switch.

Divinity : Original Sin 2 – Definitive Edition

Disponible depuis septembre 2017 sur PC, Divinity : Original Sin 2 – Definitive Edition débarque sur Nintendo Switch. Un RPG incroyable qui vous permettra de collaborer jusqu’à quatre en ligne et pour la première fois en version portable. Le jeu est disponible dès maintenant !

Les 25 ans de Doom… Sur Switch !

Bethesda a participé à la fête en annonçant la réédition de Doom 64 pour la première fois depuis sa sortie en 1997 ! Pour fêter les 25 ans de la licence cette année. Le jeu sortira le 22 novembre 2019 sur Nintendo Switch.

La nouvelle licence de Hi-Rez Studios : Rogue Compagny

Affrontez des amis, ou jouez ensemble en ligne avec Rogue Compagny ! Au programme, plusieurs mercenaires avec leurs compétences, armes et aptitudes bien à eux ! On nous promet de nombreuses nouvelles maps, de nombreux nouveaux modes de jeu, de skins, d’armes et bien plus encore ! Sortie prévue en 2020.

Quatre informations sur la nouvelle génération de Pokémon

C’est au cours de ce Nintendo Direct que Nintendo a dévoilé de nouvelles informations sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Plus précisément quatre informations !

01 – Il sera possible de personnaliser plus que jamais l’apparence de votre personnage ! Cette fois, il n’est pas seulement question du haut et du bas de votre personnage, mais aussi des manteaux, gants, votre coiffure et plus encore !

02 – Le Poké Camping : À de nombreux moments, il sera possible de faire une pause et de camper dans un camping Pokémon, où il sera possible de jouer avec vos monstres de poche, améliorer vos relations avec eux pour augmenter leurs pouvoirs. Il sera possible aussi de visiter le camping des autres joueurs, et passer du temps avec un de vos Pokémons avec trois autres joueurs en même temps !

03 – Le curry (oui, oui). Autrement dit, il sera possible de cuisiner dans le Poké Camping. Le Curry est un plat typique de la région de Galar et il sera possible d’en préparer dans Pokémon Épée et Pokémon Bouclier. Il y’a plus de 100 recettes de « curry » différentes qui s’ajouteront à votre « currydex ».

04 – Les nouveaux Pokémon : Nintendo a profité de ce Nintendo Direct pour présenter également quelques nouveaux Pokémon qui seront présents à Galar comme Polthégeist ou Nigosier.

N’hésitez pas à voir ou revoir notre aperçu de l’E3 2019 juste ici ! Pokémon Épée et Pokémon Bouclier sont toujours attendus pour le 15 novembre 2019.

Les jeux SNES arrivent sur Nintendo Switch Online

C’est une rumeur qui court depuis quelques semaines. C’est désormais une réalité ! Les jeux SNES (Super NES) arrivent bientôt sur Nintendo Switch via le programme Nintendo Switch Online. Super Mario Kart, The Legend of Zelda A Link To The Past, Star Fox, et bien d’autres, ils arrivent tous en ligne et certains permettront de jouer en ligne ! La fonction « retour en arrière » est également confirmée. Un total de 20 jeux arriveront dès demain, le 6 septembre 2019. Comme les rumeurs l’annonçaient, une manette SNES sans fil est également au programme ! Proposée au prix de 29,99€, la manette est elle aussi réservée aux membres du programme Nintendo Switch Online.

Mise à jour gratuite Tetris 99

Nintendo annonce la mise à jour gratuite « Invictus » pour Tetris 99 qui ajoute un mode survie. Pour y jouer, il faut avoir obtenu le rang « MAXIMUS » et vous affronterez ensuite les meilleurs joueurs de Tetris 99 ! Âmes sensibles s’abstenir ! La mise à jour Tetris 99 2.0 sera disponible dans la journée ! Une version physique de Tetris 99 avec tous les DLC et un abonnement d’un an à Nintendo Switch Online sera disponible le 20 septembre 2019.

Mario & Sonic aux J.O de Tokyo 2020

Nouvelle bande-annonce de Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020. L’occasion de présenter quelques épreuves parmi plus de 20 disponibles ! Le 100 mètres, le karaté, le football, skateboard, rugby à sept, escalade, badminton, gymnastique, surf, mais aussi plus de 10 épreuves rétro avec les graphismes d’époques en 2D ! Disponible dès le 8 novembre 2019 !

Une démo pour Daemon X Machina

En attendant la sortie du jeu la semaine prochaine, une démo gratuite du prologue de Daemon X Machina est d’ores et déjà disponible en téléchargement ! Vous pouvez ainsi débuter votre aventure dès maintenant et la transférer sur le jeu complet lors de sa sortie la semaine prochaine !

Que la force soit avec vous sur Nintendo Switch

Un grand classique de la Guerre des Étoiles débarque sur Nintendo Switch ! Star Wars Jedi Knight 2 : Jedi Outcast ! Empoignez votre sabre laser et devenez le salut de l’humanité en arrêtant un jeune Jedi rebelle qui sème la terreur aux quatre coins de la galaxie ! Montrez à tout le monde qui maîtrise le mieux la Force dès le 24 septembre 2019.

Medley des prochains jeux Nintendo Switch

-> The Witcher III sortira le 15 octobre 2019. L’ensemble des DLC seront inclus dans cette version Switch.

-> Assassin’s Creed Rebel Collection débarquera le 6 décembre 2019 avec au programme Assassin’s Creed IV Black Flag et Assassin’s Creed Rogue. Là encore, la compilation comprendra l’ensemble des DLC des deux jeux.

-> Dauntless, le free-to-play RPG débarquera également sur Nintendo Switch. Pas de date de sortie pour le moment.

-> Just Dance 2020 débarquera le 5 novembre 2019.

-> GRID Autosport débarquera le 19 septembre 2019.

-> Farming Simulator 2020 débarquera le 3 décembre 2019.

-> Ni No Kuni : La Vengeance de la Sorcière Celeste débarquera le 20 septembre 2019.

-> NBA 2K20 débarquera le 6 septembre 2019.

-> Call of Cthulhu débarquera le 8 octobre 2019.

-> The Outer Worlds est prévu pour la fin d’année.

-> Devil May Cry 2 débarquera le 19 septembre 2019.

-> Vampyr est prévu pour le 29 octobre 2019.

Animal Crossing Switch

Annoncé depuis un an maintenant, attendu pour 2019, finalement repoussé à mars 2020, Nintendo dévoile de nouvelles informations sur Animal Crossing New Horizon. Une longue présentation de 5 minutes qui dévoile plus d’informations sur ce jeu très attendu. Sortie prévue le 20 mars 2020.

Xenoblade Chronicles – Definitive Edition

L’ultime annonce de ce Nintendo Direct sera donc l’arrivée de Xenoblade Chronicles – Definitive Edition sur Nintendo Switch en 2020.

Voilà pour ce nouveau rendez-vous fort en annonce et en surprises ! N’hésitez pas à voir ou revoir ce Nintendo Direct en français à cette adresse.