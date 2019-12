Noël DJI : les drones Mavic et stabilisateurs Osmo et Ronin à prix cassés 🔥

Comme chaque année, les produits DJI sont une très belle idée cadeau pour les amateurs d’images. On retrouve aujourd’hui des réductions sur les drones DJI comme le Mavic Air, ou les Mavic Pro (1 et 2), mais aussi les stabilisateurs Osmo Mobile, Osmo Pocket et Ronin SC. La toute dernière Osmo Action, concurrente de GoPro, a aussi droit à une très forte réduction. La société chinoise est leader absolue du marché depuis plusieurs années, et chacun de ses modèles est un grand succès. Ci-dessous, découvrez toutes les promotions sur les DJI Mavic Pro (1 et 2), Mavic Air, Mavic Mini, et même Spark pour Noël. Certaines promotions prennent la forme de ventes flash, elles peuvent donc expirer à tout moment. Voici celles disponibles actuellement :

Comme vous pouvez le voir, une partie des promotions sur les drones DJI sont donc limitées par le temps, et par les unités disponibles. Pour faire simple, si une remise vous intéresse sur l’un de ces modèles, ne tardez pas trop. En fonction du marchand, la durée peut être de 24 heures, et les stocks se compter en dizaine d’unités. En commandant aujourd’hui, vous êtes sûrs de recevoir votre produit si vous commandez chez Amazon et que la livraison avant Noël est indiquée.

Les réductions listées dans cet article sont les premières depuis la fin du Black Friday, qui dure bien plus qu’une semaine désormais. Avec des réductions qui peuvent monter jusqu’à -35% chez certains vendeurs, ce qui est très rare sur ces drones et les stabilisateurs.

La marque DJI très rarement en promotion

DJI, comme Apple, est une marque qui n’a pas besoin de faire de ventes flash pour vendre ses produits à foison. Mais la marque compte bien augmenter sa part de marché, et ces réductions sur ses drones, stabilisateurs et caméras d’action sont les bienvenues.

Alors que la législation s’est fortement resserrée dans plusieurs pays dont la France, la marque propose des drones de plus en plus compacts pour qu’ils puissent respecter les normes où qu’ils soient. C’est le cas du DJI Mavic Mini que nous testons en ce moment, et qui nous fait forte impression.

Du côté du site officiel, on retrouve quelques promotions, principalement sur les accessoires et l’assurance DJI Care. L’opération spéciale Noël pour DJI est en cours, mais les délais sont serrés si vous voulez recevoir votre cadeau de Noël avant le 24. Vous pourrez voir toutes les infos directement sur le site officiel du fabricant :

DJI, marque premium pour les cadeaux de Noël

Comme DJI grandit, sa gamme est de plus en plus orientée vers le grand public. Alors qu’elle s’est fait connaitre avec des modèles assez honéreux comme la gamme Phantom, DJI se tourne maintenant vers le grand public. L’arrivée du Spark il y a deux ans, du Mavic Air il y a un an et surtout du DJI Mavic Mini cette année montrent bien que la marque propose des drones toujours moins cher, et très qualitatifs.

Sur le secteur des stabilisateurs, c’est la même chose. Le Osmo premier du nom était bien plus cher que le Osmo Pocket de dernière génération. La stratégie est la même pour la caméra Osmo Action qui est venue concurrencer immédiatement GoPro et sa Hero7 avec un prix inférieur. Sur le marché& des stabilisateurs de caméra, c’est la même chose, avec un Ronin SC sorti pour moins de 400€.

Cumulé à cela les promotions proposées à une grosse semaine de Noël, et les la gamme de drones, stabilisateurs et caméras DJI est une excellente idée de cadeau pour faire plaisir ou se faire plaisir.

Les drones ne font bien évidement par partie des tops ventes de l’événement et c’est normal comme ce sont des produits nichés. Cependant ce sont d’excellentes idées de cadeaux de Noël pour les amateurs de nature et d’image. Ce qui est bien avec les drones DJI c’est que du débutant qui veut se faire plaisir (Mavic Mini) au semi-pro (Mavic Pro 2) ou professionnel (gamme Inspire), le choix est là.