Non, Apple ne partage pas votre historique de navigation avec le géant chinois Tencent

Suspecté de partager vos données avec le géant chinois Tencent, Apple se défend. Afin de rendre la navigation de Safari plus sûre, la firme de Cupertino utilise en un service proposé par cette grande entreprise de l’Empire du Milieu : Tencent Safe Browsing. La fonctionnalité n’est pas nouvelle. Mais celle-ci a fait couler beaucoup d’encre depuis quelques jours. Des internautes craignent en effet qu’en utilisant le Safe Browsing de Tencent pour sécuriser la navigation sur Safari, Apple puisse partager leurs données avec cette entreprise chinoise.

La collaboration entre Apple et Tencent ne s’applique que pour les internautes chinois

Dans un communiqué relayé par 9to5mac.com, la firme de Cupertino réagit à ce début de polémique et assure que les services de Tencent ne sont utilisés que sur les appareils qui se connectent depuis la Chine.

« Apple protège la confidentialité de l’utilisateur et protège vos données avec Safari Fraudulent Website Warning, une fonctionnalité de sécurité qui marque les sites Web réputés malveillants », lit-on dans ce communiqué. « Lorsque la fonctionnalité est activée, Safari vérifie l’URL du site Web par rapport aux listes de sites Web connus et affiche un avertissement si l’URL visitée par l’utilisateur est suspectée d’un comportement frauduleux tel que le phishing. Pour accomplir cette tâche, Safari reçoit une liste des sites Web réputés malveillants de Google. Pour les appareils dont le code de région est défini sur la Chine continentale, elle reçoit une liste de Tencent. L’URL réelle d’un site Web que vous visitez n’est jamais partagée avec un fournisseur de Safe Browsing, et la fonctionnalité peut être désactivée. »

Les URL visitées ne sont donc pas fournies à Google ou Tencent. Mais 9to5mac.com indique cependant que dans certains scénarios, l’adresse IP pourrait être partagée avec Google ou Tencent, selon le pays dans lequel se trouve l’utilisateur, à cause du fait que Safari communique directement avec les services Safe Browsing de Google ou de Tencent.

L’utilisation d’un Safe Browsing vous permet d’être averti lorsque vous êtes sur le point de visiter un site frauduleux et malheureusement, Apple doit utiliser ceux d’autres entreprises.

Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette fonctionnalité, vous pouvez à tout moment désactiver celle-ci sur Safari.