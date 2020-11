Non, il n’y aurait pas d’iPhone SE 2021

Au premier semestre 2020, Apple a créé la surprise en lançant l’iPhone SE 2020. À l’instar du modèle que la firme de Cupertino a lancé en 2016, l’iPhone SE 2020 est un smartphone compact pour ceux qui préfèrent les petits écrans. Mais en même temps, il s’agit également d’un iPhone abordable par rapport aux autres modèles de la firme.

L’iPhone SE 2020 a des caractéristiques très modestes, mais par rapport à de nombreux smartphones Android, il a un avantage : l’appareil utilise la même puce A13 que l’iPhone 11, ce qui est un gage de performances.

Étant donné que l’iPhone SE 2020 a eu son moment de gloire, on pouvait s’attendre à ce qu’Apple propose une autre version de ce modèle compact et abordable en 2021. Pourtant, une nouvelle rumeur indique qu’il ne devrait pas y avoir d’iPhone SE 2021 au premier semestre de l’année prochaine.

C’est ce qu’indique un article publié cette semaine par nos confrères de MacRumours, qui relaient une note qui aurait été publiée par l’analyste Ming Chi Kuo. Cette note concernerait les commandes de caméras par Apple pour ses modèles de 2021. Et en se basant sur les informations à sa disposition, l’analyste aurait indiqué que rien ne dit qu’il y aura un nouvel iPhone SE l’année prochaine, du mois au premier semestre.

Cela pourrait s’expliquer par le fait qu’Apple propose déjà l’iPhone 12 mini, qui a des caractéristiques presque identiques à celles de l’iPhone 12, mais dont le format est plus compact, avec un écran de 5,4 pouces. En d’autres termes, si vous voulez un iPhone plus petit et moins cher que l’iPhone 12, il y a déjà l’iPhone 12 mini.

Des rumeurs circulent déjà au sujet de l’iPhone 13

On notera que de nombreuses rumeurs circulent déjà au sujet des modèles qu’Apple devrait lancer en 2021, les iPhone 13. A priori, il ne devrait pas y avoir de changements significatifs au niveau du design. De plus, Apple proposerait toujours quatre modèles : une version standard, un modèle mini, un modèle Pro et un modèle Pro Max.

Mais la firme pourrait améliorer la qualité des photos sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Po Max grâce à un nouveau capteur grand-angle. Apple pourrait également utiliser une technologie pour l’écran qui aiderait à réduire la consommation d’énergie et donc prolonger l’autonomie.

Sinon, alors qu’Apple a fait l’impasse sur les écrans 120 Hz cette année, la firme pourrait enfin adopter cette caractéristique sur ses iPhone de 2021. Pour rappel, ce taux est celui du rafraichissement de l’écran. Plus il est élevé, plus les animations sont fluides.

Actuellement, le standard de l’industrie des smartphones est le taux de 60 Hz. Mais de nombreux constructeurs proposent déjà des appareils sous Android avec des écrans de 90 Hz ou de 120 Hz, ce qui est notamment un plus pour les gamers.