Non, la série « Friends » ne quittera pas (encore) Netflix

L’information s’est répandue comme une traînée de poudre dans le monde entier. Aux USA, le site de Netflix indiquait, d’après Business Insider, que la série Friends ne serait plus disponible après le 1er janvier 2019.

Sur Twitter, de nombreux fans de la série culte ont même menacé de se désabonner si Friends n’était plus disponible sur la plateforme.

Mais fort heureusement, Netflix a rapidement rassuré ses abonnés. Durant une conférence, le patron du SVOD, Ted Sandaros, a indiqué que Friends ne quittera pas la plateforme au mois de janvier.

Sur son compte Twitter US, Netflix indique que Friends sera disponible « tout au long de 2019 ».

The Holiday Armadillo has granted your wish: “Friends” will still be there for you in the US throughout 2019 pic.twitter.com/Yd0VqRzk3r

— Netflix US (@netflix) December 3, 2018