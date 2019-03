Des abonnements Netflix à 1 euro par an ? Certainement pas

Comme l’a repéré Le Parisien, des arnaques Netflix circulent actuellement sur Facebook, faisant la (fausse) promotion d’un compte à un euro par an. Évidemment, la plateforme de streaming ne dispose d’aucun tarif de ce type.

Netflix confirme l’arnaque et précise qu’il ne proposerait jamais ces tarifs

Concernant les tarifs de Netflix, ils sont respectivement de 7,99 euros, 10,99 euros et 13,99 euros par mois pour les offres Essentiel, Standard et Premium. Aucune trace, donc, d’offre à 1 euro par an pour bénéficier de tous les contenus proposés par le service de streaming américain.

Quant à l’arnaque à l’abonnement Netflix, celle-ci est assez bien ficelée, laissant à penser que plusieurs personnes bénéficient d’un tel tarif et qu’il serait particulièrement dommage de ne pas en profiter tout de suite. De plus, de nombreux commentaires sous les publications, d’ailleurs parfois sponsorisées, vont également dans ce sens, si bien qu’un utilisateur non averti ayant tout de même regardé les commentaires en détail peut se laisser avoir finalement par cette fausse promotion. Certaines des publications comptent à ce jour plus de 1 000 partages pour environ 2 000 commentaires.

Dans les commentaires, les utilisateurs vantent la fausse promotion de Netflix en indiquant par exemple : « Très bonne initiative de ce site et merci pour le bon plan, commande passée » ou encore « Une tuerie, merci pour ces économies que je vais faire, je rêvais de l’avoir ».

En fait, l’arnaque à l’abonnement Netflix renvoie les utilisateurs vers le service de Cinematrix, un site d’arnaque plutôt populaire qui indique dans ses conditions d’utilisation que l’utilisateur bénéficie d’un essai gratuit. Mais ensuite, celui-ci est automatiquement débité « de 49.99 euros par mois ». Environ 600 euros par an, soit beaucoup plus cher qu’un abonnement à 1 euro par mois, comme l’internaute le supposait en choisissant cette offre.

Contacté par Le Parisien, Netflix confirme l’arnaque en indiquant qu’un abonnement à ce tarif « n’existe pas et n’existera jamais ». La plateforme de streaming ajoute qu’elle : « ne proposerait jamais d’offre à 1 euro par an […] C’est une bonne vieille tentative de phishing comme on a l’habitude d’en voir depuis les débuts d’Internet ».

Source