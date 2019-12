Non, Robert Pattinson n’est pas un super-héros

Robert Pattinson va être le prochain acteur à incarner Batman, dans un film éponyme (The Batman) prévu pour le mois de juin 2021. Récemment, on a pu discuter du casting plutôt audacieux qu’est en train de faire Matt Reeves le réalisateur du film. Mais le porte-étendard du projet c’est bien l’ancien acteur de Twilight, qui n’hésite pas à teaser publiquement comment il compte incarner le personnage qui compte parmi les plus célèbres de l’écurie de DC Comics.

Robert Pattinson se (re)définit

La définition du super-héros peut varier d’un fan et d’un univers à l’autre. A chaque personnage, à chaque vision des choses, sa propre idée de ce qui définit un super-héros ou non. Chez Marvel, l’équation peut sembler plutôt simple dans une majorité de cas. Mais, Robert Pattinson semble vouloir s’éloigner profondément de cette logique. Pour lui, Batman n’est tout simplement pas un héros. Interrogé par NBC, pour savoir s’il avait voulu être un super-héros, voici quelle a été sa vision des choses.

Batman n’est pas un super-héros. Cela ne compte pas. vous avez besoin d’avoir des pouvoirs magiques pour être un héros.

A noter que le fait d’être une cape semble en revanche jouer dans la définition du super-héros selon Robert Pattinson. Si la réponse peut sembler quelque peu superficielle, ce n’est en fait pas la première fois qu’il prend une position de ce genre. Surtout, par le passé, sa réponse était plus réfléchie. Il avait ainsi expliqué que c’est la complexité de Batman qui faisait que l’homme chauve-souris n’était pas un héros. Une réponse qui hérissera sans doute moins le poil de nombreux fans.

Le film qui comptera notamment à son casting, au-delà de Robert Pattinson, des poids lourds comme Zoë Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell ou Paul Dano arrivera le 25 juin 2021.