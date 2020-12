NordVPN dévoile une offre spéciale Cyber Monday à -68% 🔥

En pleine période du Cyber Monday, on voit des ventes flash fleurirent un peu partout chez les prestataires de Virtual Private Network (VPN). Pour vous aider à faire votre choix et différencier les bonnes affaires des moins bonnes, nous avons fait le tour des offres pour n’en retenir qu’une : celle de NordVPN.

NordVPN est une application permettant de protéger votre confidentialité et de sécuriser votre navigation. Son réseau débloque également une multitude de sites afin de vous laisser un accès libre à Internet. Malgré ses prouesses technologiques, la simplicité d’utilisation est le mot d’ordre.

Alors que l’abonnement 2 ans de NordVPN coûte normalement 243€, il est en chute de -68% pour le Cyber Monday et il revient à 75€ seulement. Exceptionnellement, l’offre est accompagnée de 3 mois gratuits supplémentaires et d’une garantie de remboursement valable 30 jours. Ci-dessous les détails de cette offre :

Les avantages de l’application NordVPN

NordVPN offre une connexion sécurisée à tous les internautes en chiffrant leurs données. C’est le seul moyen pour garantir une navigation 100% sereine et mettre vos informations personnelles et vos activités en ligne à l’abri. Sans VPN, ces données peuvent être interceptées par des annonceurs publicitaires ou même piratées par des personnes mal intentionnées. Il est donc primordial d’activer NordVPN lorsque vous allez sur le web.

NordVPN possède plus de 5 500 serveurs. En établissant une connexion avec l’un d’eux, votre adresse IP réelle sera masquée et vous serez invisible. En échange, l’IP du serveur VPN vous sera attribuée ainsi que sa position géographique. NordVPN couvre 59 pays ce qui fait autant de localisations possibles pour débloquer de nombreux sites (banques, jeux en ligne, programmes TV, services de streaming) et tout ça, sans bouger de chez vous. À l’inverse, lors des déplacements à l’étranger, vous pourrez consulter vos contenus habituels en choisissant un serveur dans votre pays d’origine.

Le fournisseur met à disposition des serveurs compatibles avec le P2P et le réseau Tor pour aller sur le darknet. Aussi, vous pourrez naviguer sur Internet librement depuis la Chine et d’autres pays instaurant des censures numériques grâce à ses serveurs obfusqués. Pour une protection renforcée, optez pour le Double VPN qui opère un chiffrement à deux reprises via deux serveurs distincts.

Le VPN se démarque avec quelques fonctionnalités avancées comme l’IP dédiée et sa solution CyberSec contre les attaques DDoS, les logiciels malveillants et les publicités indésirables. L’application NordVPN est compatible sur la majorité des supports et prend en charge les systèmes d’exploitation macOS, iOS, Windows, Android, Linux et Fire TV.

Pourquoi choisir NordVPN pendant le Black Friday/Cyber Monday ?

Le Cyber Monday ne se présente qu’une seule fois dans l’année et il en va de même pour la promotion NordVPN. À cette occasion, son abonnement 2 ans voit son prix chuter à 3,15€ contre 10,16€ par mois normalement. Le montant total à payer en une fois est donc de 75€ au lieu de 243€. Pour couronner le tout, le fournisseur offre 3 mois gratuits et 6 connexions simultanées par compte. Du coup, le VPN vous reviendra à 2,80€ par mois pendant 27 mois et vous pourrez l’utiliser sur plusieurs appareils en même temps.

Dès la souscription, vous profiterez d’un essai gratuit de 30 jours donnant droit à un remboursement en cas d’insatisfaction. Une simple demande à l’assistance client NordVPN suffit pour obtenir votre remboursement intégral.

En prenant votre abonnement NordVPN dès aujourd’hui, vous bénéficierez donc de sa promotion Cyber Monday encore en ligne pour quelques heures et vous réaliserez 168€ d’économies.

