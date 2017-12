Nos 577 députés seront bientôt équipés de tablettes Samsung et d’iPad

Dès janvier 2018, les 577 députés de l’Assemblée Nationale vont recevoir une tablette tactile. Une opération à visée écologique qui devrait tout de même coûter environ 200.000 €.

C’est un saut en avant technologique qui attend les élus de l’Assemblée Nationale dans quelques jours. Au revoir feuilles de papier et bonjour tablettes tactiles ! Si celles-ci sont déjà présentes dans l’hémicycle à titre personnel, il s’agit ici d’une approche globale. L’objectif ? Faire des économies et contribuer à l’effort écologique.

Tablettes Samsung et iPad pour les députés français à partir de 2018

Selon le député Bruno Millienne (9e circonscription des Yvelines), l’Assemblée Nationale achète 52.000 ramettes de papier par an et en récupère 300 tonnes pour le recyclage. Si ces chiffres peuvent vous paraître impressionnants, imaginez-vous qu’ils ont été divisés par deux sur les huit dernières années ! Ainsi, un texte de loi avec 100 amendements requiert entre 800 et 10.000 pages pour son tirage. Une vraie gabegie écologique.

Bien entendu, une décision de ce type va avoir des conséquences économiques. Le budget prévu pour cette opération est de 200.00 €. Une facture élevée mais qui aurait pu être pire. Les modèles choisis ne sont en effet pas vraiment récents.

Chaque député aura le choix entre un iPad Pro ou un Samsung Galaxy Tab 2, selon qu’il privilégie iOS ou Android. Les deux modèles sont sortis en 2015. Officiellement, l’investissement devrait être rentabilisé d’ici 2022. Difficile de croire toutefois qu’il n’aura pas fallu remplacer les tablettes d’ici-là ou même faire un peu de service après-vente. En attendant, c’est une économie d’environ 40.000 € qui devrait être réalisée chaque année.

Les tablettes seront fixées à l’intérieur des pupitres face aux députés. La partie logicielle devrait elle aussi être considérablement améliorée pour que les députés puissent suivre de façon efficace les débats. L’écriture devra elle aussi être adaptée au web. Les documents devront être écrits de façon plus concise. C’est sans doute là que résidera l’un des principaux défis pour les 577 élus de l’Assemblée Nationale !