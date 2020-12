Annoncé lors des Game Awards l’année dernière, TemTem est un « Pokémon-Like » développé par la petite équipe indépendante du studio Crema et édité par Humble Bundle. Le jeu est développé sous le moteur Unity et il est disponible en Early-Access (accès anticipé) sur PC depuis le 21 janvier 2020 et depuis hier sur PS5.

Le jeu arrivera dans une version définitive (jeu terminé) en 2021 (normalement) sur PS5, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch et PC. Des versions PS4 et Xbox One étaient prévues, mais elles ont été annulées par les développeurs pour se concentrer sur les versions next-gén du jeu.

Nous avons eu un accès en avant-première à cet Early Access sur PS5 qui est une exclusivité sur console, puisque les versions Xbox et Switch n’arriveront qu’au moment de la sortie finale du jeu. Que pouvons-nous dire sur TemTem après environ cinq heures de jeu ? Est-ce la bonne alternative au Pokémon de Nintendo ?

TemTem, attrapez les tous ! (eux aussi)

Depuis quelques années, Pokémon n’est plus vraiment sur la bonne pente. Hélas, la qualité n’est pas forcément synonyme de succès. La preuve, après des opus Bouclier et Épée bien décevants, ces derniers ont explosé tous les records sur Nintendo Switch lors de leur sortie l’année dernière. Nous espérons vraiment que pour les 25 ans de la licence, Nintendo et Game Freak préparent du lourd pour nous prouver que la licence à encore de quoi nous surprendre.

De ce fait, avec la déception du côté des joueurs, il y a de quoi faire un coup de poker avec un « Pokémon-Like », une licence largement inspirée de Pokémon qui propose, pourquoi pas, de meilleures choses. Et à ce petit jeu, les équipes de Crema et Humble Bundle se sont dit qu’ils avaient une carte à jouer.

TemTem est un MMO (un jeu massivement multijoueur en ligne). Ainsi, tout au long de votre aventure vous aurez des centaines de joueurs sur votre partie. Néanmoins, ces derniers ne vous embêteront pas puisqu’il n’est pas obligé d’interagir avec eux. Si vous le souhaitez, il sera possible de combattre, d’échanger vos TemTem et même de communiquer avec les autres librement. Le jeu sera cross-plateforme, c’est-à-dire que les joueurs PC et consoles pourront jouer ensemble. En revanche, pour les joueurs qui ne souhaitent pas jouer avec les autres il sera possible de désactiver le cross-plateforme (ainsi que le chat) pour pouvoir jouer totalement seul. Cependant, il n’est pas possible de jouer hors-ligne.

Le jeu est très inspiré des fameux jeux Pokémon. Que ce soit dans ses mécaniques, dans son système de progression, mais aussi dans sa façon de rencontrer les créatures, les attraper, les soigner, les duels, mais aussi dans l’histoire. Vous commencez votre aventure dans la petite ville de Zadar où vous allez devoir rencontrer le professeur Konstantinos afin qu’il vous donne votre premier TemTem pour débuter votre aventure et devenir le meilleur dresseur du monde.

L’aventure débute par la création de votre personnage. Fille ou garçon, vous allez devoir choisir parmi une vingtaine de choix de visages, coupes de cheveux, couleurs des yeux, des cheveux, votre style vestimentaire, les couleurs, etc… Ce n’est pas ultra détaillé, mais nous avons quand même une petite sélection assez intéressante pour un Early Access. Il faudra également choisir votre pseudonyme, car oui, nous le rappelons, TemTem est un jeu en ligne avec connexion obligatoire donc pseudo nécessaire !

Viendra ensuite le grand moment pour choisir votre « Starter », votre TemTem pour débuter l’aventure. Contrairement à Pokémon, vous n’aurez pas le choix entre les fameux monstres de types Eau, Feu et Plante, mais plutôt de types Cristal, Combat et Mental. Vous aurez ainsi le choix entre Crystle (Crystal), Smazee (Combat) et Houchic (Mental).

Il faudra ensuite quitter votre petit village pour partir à l’aventure et devenir le meilleur dresseur. Au cours de votre aventure, vous rencontrerez d’autres dresseurs pour combattre et entraîner vos TemTem. Vous allez croiser des créatures sauvages dans les hautes herbes et devoir les affronter pour les capturer. D’ailleurs, vous avez à votre disposition un Tempedie (mix entre Encyclopédie et TemTem). Autrement dit, un appareil sophistiqué pour lister tous les monstres que vous allez croiser et capturer (l’équivalant du Pokédex).

Pour les combats, la plupart des affrontements dans TemTem sont en duo (même pour les monstres sauvages). Il y a très peu de combats solos. Ces derniers se déroulent exactement comme dans le jeu de Nintendo avec des combats au tour par tour. Chaque TemTem dispose d’un niveau, d’expérience et de quatre attaques différentes. Petite différence, vos monstres ont de l’endurance et les attaques coûtent de l’endurance. Si l’endurance de votre monstre tombe à zéro il ne sera plus possible d’attaquer pendant un ou deux tours.

Si votre TemTem est blessé, il sera possible de le soigner avec un baume (l’équivalant d’une potion) afin de restaurer sa vie ou avec divers fruits. Si une créature tombe au combat par K.O. il sera possible de la soigner avec un revigorant permettant de soigner un TemTem lorsqu’il n’a plus de point de vie. Dans le cas contraire, vous disposerez de différents lieux pour soigner vos monstres et pour acheter des items, dont des TemCartes qui vous permettront de capturer les TemTem sauvages. Enfin, notez qu’il sera possible d’avoir seulement six monstres dans votre équipe, les autres seront envoyés dans une boîte de stockage comme dans Pokémon.

Cet Early Access vous proposera une aventure solo jouable seul ou en coopération avec une durée de vie d’environ 30 heures et avec 161 TemTem différents à capturer. Il y a pour le moment 12 types de TemTem différents. Actuellement, la région de TemTem s’étend sur trois îles, mais six îles sont prévues pour la sortie du jeu dans sa version définitive.

Mon premier avis sur TemTem

Plutôt joli, pas très original, mais avec de bonnes idées, intégralement en ligne, mais avec possibilité de jouer totalement seul dans son coin, TemTem ne réinvente rien et s’inspire grandement du fameux Pokémon. Cependant, il s’agit sans doute d’un des « Pokémon-Like » les plus prometteurs avec de bons fondements.

Cet Early Access sur PS5 nous permet de nous rendre compte que le jeu tourne bien sur console avec des touches bien pensées. Mis à part le chat à la manette qui n’est pas pratique, le reste est bien accessible pour un MMO sur console. Toujours en full développement, il y a encore de nombreuses choses qui doivent arriver dans les prochaines semaines et les prochains mois (avec on espère l’ajout des fonctionnalités DualSense). Mais pour un début et une première année de développement, le jeu est sur la bonne voie.

Pour rappel, TemTem sortira dans une version définitive sur PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch et PC. L’Early Access a débuté le 21 janvier 2020 sur PC, et le 8 décembre 2020 sur PS5. Aucune date pour la version définitive pour le moment.