Nouveau : détectez les maladies du coeur grâce à vos toilettes !

Le Rochester Institute of Technology est une université américaine réputée pour le travail de ses chercheurs en matière d’informatique et de sciences de l’ingénieur. Leur dernière innovation concerne un appareil qui pourrait permettre de connecter n’importe quelles toilettes pour aider les personnes qui présentent un risque d’insuffisance cardiaque congestive (ICC).

Si la salle de bain intelligente était présente au CES 2019, cette autre solution ne reste pour le moment qu’un MVP, mais elle est promise à un bel avenir dans le domaine de la santé. En effet, ses créateurs travaillent déjà à la faire certifier par la FDA (organisme américain chargé de réguler les médicaments) pour la commercialiser le plus rapidement possible.

Heart Health Intelligence invente le smart toilet

Dirigée par le docteur Nicholas Conn dans l’État de New York, la startup à l’origine de ce nouveau produit espère ainsi le vendre non seulement à des hôpitaux, mais aussi à des particuliers pour prévenir tout risque de maladie grave.

Comment cela fonctionne ? L’outil fait appel à des capteurs de pression sanguine et d’oxygénation et à un cardiofréquencemètre (tout comme le Samsung Galaxy S10e) pour mesurer des données importantes relatives à l’état de santé du patient étudié. Il suffit ensuite d’en tirer des conclusions grâce à un programme qui peut dire si une ICC a été détectée ou non.

Les médecins peuvent aussi l’utiliser

Mais ce n’est pas tout. Car les cardiologues qui suivent les malades peuvent recevoir une notification dès lors qu’un danger a été signalé par l’algorithme en charge d’analyser la data récoltée. Ainsi, la prise en charge arrive plus vite et il est plus facile de prévenir du personnel qualifié pouvant intervenir rapidement.

La HealthTech est un domaine de plus en plus prisé par les investisseurs. Quand on sait que de grandes FTN comme Philips ont choisi de miser sur des sociétés qui évoluent dans le même secteur, il ne faut aucun doute que Heart Health Intelligence peut conquérir les cliniques qui ont besoin de s’équiper de matériel nouvelle génération.

Source