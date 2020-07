Nouveau Ford F-150 : le best-seller américain se fait plus moderne… et écolo !

Véritable best-seller intemporel aux Etats-Unis, le Ford F-150 refait parler de lui, puisque le constructeur américain vient d’officialiser la toute nouvelle version de ce pick-up emblématique. Pas de révolution toutefois, puisque Ford a décidé de se reposer sur les bases établies par le précédent modèle, de 2014, et notamment sa construction en aluminium.

Le nouveau Ford F-150 est officiel… et hybride !

Le « nouveau » Ford F-150 adopte donc les grandes lignes de son prédécesseur, avec toutefois quelques nouveautés en ce qui concerne les phares, les rétroviseurs ou encore un décor latéral. Les plus observateurs remarqueront également un capot légèrement plus bombé sur cette nouvelle version. A noter que la calandre est capable de se fermer en cas de besoin, pour améliorer le côté aérodynamique (au détriment du refroidissement évidemment).

A bord, le Ford F-150 fait la part belle à une toute nouvelle instrumentation 100% numérique, avec un large écran central pour les réglages et la section multimédia, mais aussi un écran situé derrière le volant. Sous le capot, le Ford F-150 se pare d’un bon gros bloc V6 3.5L Turbo, lequel est associé à un bloc électrique de 47 ch, sans oublier une petite batterie de 2 kWh. Un Ford F-150 résolument plus moderne donc, avec même un petit côté « écolo » inédit.

Ainsi, en attendant la version électrique, ce nouveau modèle peut déjà revendiquer l’appellation « hybride ». Un petit pas pour l’automobile, mais un pas de géant pour un Ford F-150. A noter également le mode « Active Drive Assist » (que l’on retrouvera aussi dans la Mustang Mach-E), soit un mode de conduite autonome, disponible uniquement sur certaines autoroutes.

Rappelons en effet qu’en plus de versions thermiques et hybrides, le nouveau Ford F-150 sera également décliné en une version… 100% électrique. En effet, si le marché de la voiture électrique a largement évolué ces dernières années, celui des « trucks » électriques devrait rapidement connaitre la même progression, porté par un certain Tesla Cybertruck. Toutefois, la déclinaison électrique du Ford F-150 n’est pas attendue avant 2022.