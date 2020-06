Ford F-150 : le pick-up 100% électrique pas avant la mi-2022

Il y a quelques semaines, le constructeur Ford annonçait l’arrivée prochaine d’une version 100% électrique de son célèbre Transit. Depuis toujours (ou presque), cette petite fourgonnette représente une part non négligeable des revenus de l’entreprise, et depuis 2015, les ventes de camions et fourgonnettes Ford ont augmenté de 33%.

Le Ford F-150 électrique pas avant 2022

Dans une récente interview accordée à CNBC, l’un des grands pontes du groupe Ford, Jim Farley, a donné quelques détails concernant un autre véhicule électrique très attendu, le F-150. En effet, le pick-up emblématique de la marque américaine sera lui aussi décliné en version zéro émission, et devrait connaître un vrai succès en concessions.

En effet, si le marché de la voiture électrique a largement évolué ces dernières années, celui des « trucks » électriques devrait rapidement connaitre le même succès, la preuve il y a quelques mois avec l’engouement mondial suscité par un certain Tesla Cybertruck. Le Ford F-150 électrique devrait être disponible dans le courant de l’année 2022.

La nouvelle version du Ford F-150 sera officialisée à la fin de ce mois de juin, avec une motorisation hybride, et une disponibilité calée pour la fin de cette année. Il faudra donc se montrer relativement patient pour grimper à bord de la déclinaison 100% électrique, qui entrera alors en concurrence directe avec Tesla, mais aussi d’autres géants comme General Motors ou encore Rivian, dont le pick-up électrique est attendu pour 2021. Selon un porte-parole de Ford : « Nous sommes électrifiés, et nous sommes une marque à laquelle les gens font confiance. »

Rappelons en effet que le constructeur Ford s’est engagé à proposer une version électrifiée de chaque nouveau véhicule en Europe, et étendra sa gamme à 18 véhicules électrifiés avant la fin de l’année 2021 sur le continent. Rappelons que la marque a tout récemment dévoilé sa Mustang Mach-E, un SUV électrique dérivé de la célèbre sportive.