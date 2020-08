Un nouveau Remastered de Need For Speed repéré sur Amazon

Après avoir réalisé un remastered de son Burnout Paradise en 2018 sur PS4 et Xbox One et pas plus tard qu’en juin dernier sur Nintendo Switch, Electronic Arts serait-il en train de préparer un nouveau remastered d’un ancien jeu de voitures ? Notamment de la saga Need For Speed ?

Si l’on en croit une récente page Amazon, tout porte à croire que ce soit bien le cas, toujours sur PS4, Xbox One et Switch. Ce qui apporte un peu plus de crédit à la rumeur étant donné qu’en juin dernier, EA nous annoncé que ce sont pas moins de 7 jeux remastered devraient arriver prochainement sur la dernière console de Nintendo.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered ?

Ce serait donc l’opus de 2010 avec Need For Speed Hot Pursuit qui serait dans le viseur. En même temps, cela semblerait logique pour fêter les 10 ans du jeu. Selon l’annonce Amazon (qui depuis fut retirée), Need For Speed Hot Pursuit Remastered serait prévu sur Xbox One et Nintendo Switch pour le 13 novembre 2020.

Bien entendu, la fiche PS4 (et sans doute la fiche PC) n’a pas encore été créée, mais il est certain que le jeu arrive également sur ces deux plateformes. Il n’a rien d’étonnant à voir un potentiel remastered de ce jeu qui fait parti du top 5 des jeux Need For Speed les plus appréciés par les joueurs derrière Need For Speed Most Wanted (l’opus de 2005), Need For Speed Underground 2 et Need For Speed Underground.

Alors que la licence à rapportée plus de 4 milliards de dollars depuis son lancement en 1994, lui permettant de faire partie du top 50 des licences les plus rentables du jeu vidéo, la saga Need For Speed est en perte de vitesse depuis plusieurs années. Heat, le dernier opus en date était plein de promesses pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence, hélas, ce dernier ne fut pas réellement à la hauteur de nos attentes.

Il semblerait qu’EA puisse pour le moment se rattacher uniquement à la nostalgie, bien qu’un simple remastered en 4K et, on espère, en 60FPS pourra-t-il suffire à combler les fans ? Réponse dans les prochaines semaines !